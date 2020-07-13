反中團體東京大遊行 日人籲台日聯手撐香港

2020-07-13 01:19:01

〔中央社〕在日本的香港人、維吾爾人今天在東京舉行反中國共產黨的聯合大遊行，遊行出發前，日本民間團體「台灣研究論壇」會長永山英樹呼籲台日應聯手抗中，支持香港、維吾爾人等。

破壞香港高度自治的「港區國安法」日前實施後，引起國際社會高度關注。由「日本維吾爾協會」和Stand with HK@JPN主辦的聯合大遊行今天在東京原宿、澀谷等鬧區登場，在日本的香港人、維吾爾人、西藏人、內蒙古人、台灣人及日本人等數百人於豔陽下參與這場遊行。

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主辦單位在遊行出發前的集會中發表聲明指出，中共制訂「港區國安法」，破壞了香港的自由與民主，也毀棄了維持一國兩制50年不變的承諾。2014年雨傘運動及去年的民主示威運動，都是香港人為了爭取自由與民主所為，但那樣的心聲卻完全被中共忽視，今後還要被當成罪犯。

聲明說，中共強行把300萬名無辜的維吾爾人關進強制收容所進行洗腦教育，逼維吾爾人放棄獨特的文化與傳統，強迫他們對中共、中國國家主席習近平效忠。此外，在收容所還進行拷問、虐待、施打不明藥物等犯罪行為，甚至強逼維吾爾人勞動、接受絕育手術、販賣器官等不人道犯罪行為。

主辦單位指出，香港人和維吾爾人正面臨歷史上最悲慘的時代，同樣的情況也發生在內蒙古、西藏，中國的蠻橫暴行正從東亞朝全球擴大，大家應勇於向中共說「不」，不能光是哀嘆或等待英雄出現，應合作終結中共的暴行。

永山英樹在遊行出發前拿著麥克風大聲說出，繼香港之後，中共想拿下台灣，因為如果拿不下台灣，中共政權就會被顛覆。日本與台灣一定要聯手抗中，更進一步支持香港、維吾爾人、內蒙古等。

他還說，大家一定要發聲，爭取國際社會的支持，台灣和日本是目前沒被中共統治的民主國家，都肩負著使命。

遊行隊伍當中，可看到很多年輕人高舉「光復香港、時代革命」黑底白字旗幟，甚至有人舉著「香港獨立」的旗幟，這群人沿街高喊「撤回港區國安法」、「光復香港」、「給香港自由」等口號，隊伍走到有全世界最熱鬧十字路口之稱的澀谷車站前，吸引許多民眾關注。

遊行隊伍當中也可看到日本人高舉著「日本也應制訂香港人權法」、「習近平不適合當國賓訪日」、「習近平勿再度來日本」等標語。（編輯：陳彥鈞）

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