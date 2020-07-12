印媒：印度對美重要官員達斯將駐台

中印邊境糾紛至今未解，圖為美國衛星公司拍攝的畫面，顯示中印邊界的加萬谷（Galwan Valley）駐紮大批解放軍。（法新社）

2020-07-12 16:48:19

〔中央社〕外交部剛發表新任駐印度代表為亞太司長葛葆萱，印度外交部也傳選派對美重要官員美洲司司長達斯（Gourangalal Das）出任印度台北協會會長，進一步強化印台關係。

印度快報（Indian Express）星期天版「星期日快報」（Sunday Express）今天獨家報導，正值中印邊境緊張及印度戰略圈呼籲提升印台關係之際，印度外交部選擇處理印美關係的重要官員、美洲司司長達斯派駐台灣成為代表印度的最高使節，這項任命很快就會公布。

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新德里基於尊重中國的「一個中國」原則，迄今未與台北建立正式外交關係，以印度台北協會來執行大使館的職能；而台灣則以駐印度台北經濟文化中心，代替大使館的功能。

但印度從未在任何中印的公報或聯合聲明中表示支持「一個中國」原則，印度已故外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）2014年與中國外交部長王毅會面時，更在王毅要求印度承認「一中」時回應說，要印度同意「一中」，中國必須先承認「一個印度」。

達斯1999年進入印度外交部服務，並於2001到2004年派駐北京，又於2006到2009年回到北京在印度駐中國大使館擔任第一政治秘書，因此中文流利。

在印度總理曼莫漢（Manmohan Singh）執政時，達斯是總理辦公室對外事務副秘書，直到2014年。

在印度總理莫迪2017年6月接受美國總統川普邀請訪問美國時，達斯擔任印度駐華盛頓特區大使館參事，這個職位的職權僅次於大使、公使，是促成莫迪訪美各項行程的關鍵人物。

在返回新德里後，達斯受外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）委託設立內部智庫當代中國研究中心（Centre for Contemporary Chinese Studies），專門研究中印部隊洞朗對峙後的中國動態和中印關係。

不久之後，達斯又擔任印度外交部美洲司司長，促成印美關係不斷提升，包括印度、美國、日本和澳洲在內的四邊機制。

在中國不斷透過軍事和經濟擴張威脅世界安全，及美國與中國兩強衝突日益增加之下，民主國家正逐漸聯手對抗專制政權擴張，台灣的地位也日益重要，加上印度邊境不斷遭受中國軍隊結合巴基斯坦威脅，印度多數智庫與戰略專家都不斷呼籲印度政府，應提升印台實質關係，達斯的任命是印度政府對這些呼聲的回應。

印度也是總統蔡英文新南向政策中的重要國家之一，外交部9日公告原駐印度代表田中光升任政務次長，由亞太司司長葛葆萱，並由總統任命現任中興大學國際長陳牧民為特任駐印度公使，對外以副代表名義行事，以彰顯台灣對印度的重視。

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