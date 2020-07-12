武漢肺炎》泰國動物疫苗實驗成功 計畫11月展開人體臨床試驗

泰國計畫在11月展開潛在武漢肺炎疫苗人體試驗，屆時將備妥1萬劑疫苗進行人體臨床試驗，目的要在明年年底之前正式展開疫苗施打，圖為泰國朱拉隆功大學研發疫苗。（路透）

2020-07-12 15:51:39

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延依舊，疫苗研發成為阻止疫情擴散的希望。為此，泰國計畫在11月展開潛在武漢肺炎疫苗人體試驗，屆時將備妥1萬劑疫苗進行人體臨床試驗，目的要在明年年底之前正式展開疫苗施打，而泰國先前在靈長類身上的試驗已獲得滿意結果。

據《路透》報導，泰國朱拉隆功大學疫苗研發計畫主任奇亞特（Kiat Ruxrungtham）表示，在靈長類動物疫苗試驗取得滿意結果後，下一步就是製造用於人體試驗的劑量。奇亞特在記者會指出，「最早我們想要在6月就將疫苗送出，但要妥善規劃所有事情絕非易事」。

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《路透》指出，全球目前有19個潛在武漢肺炎疫苗在進行人體試驗，迄今尚未取得結果，而中國的科興控股生物技術則在實驗疫苗試驗上有相對領先的位置。奇亞特表示，泰國要等到11月才可完成試驗疫苗生產，並指出，「如果一切都照著計畫走，明年第3季或第4季時，泰國民眾就能施打疫苗」。

奇亞特表示，位於聖地牙哥及溫哥華的生產設施將製造1萬劑疫苗，分給5千人施打，一旦取得相關機構許可後，就會針對第一組18至60歲之間受測者施打不同劑量疫苗，若人體試驗成功，泰國生技公司便會進行大規模疫苗生產。

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