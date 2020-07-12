武漢肺炎》塞爾維亞疫情復燃 上千民眾街頭抗議要求總統下台

塞爾維亞上週確診及死亡病例驟增，引起塞國民眾抗議聲浪，要求政府提供真相，至11日晚間塞國國會大廈前仍聚集了上千民眾。（路透）

2020-07-12 12:51:01

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上週復燃，自7日創下單日新增死亡數新高後，700多萬人口的塞爾維亞至今累計武漢肺炎確診病例為1萬8073例、382人死亡。確診及死亡病例驟增引起塞國民眾抗議聲浪，上街要求政府提供真相，至11日晚間塞國國會大廈前仍聚集了上千民眾。

據《路透》報導，戴上口罩的抗議民眾，聚集在塞爾維亞首都國會大廈前，大聲疾呼要求總統武契奇（Aleksandar Vucic）下台，抗爭者表示，「希望當局可以聽到我們的聲音」，更指出，「我們希望當局可以停止撒謊，所有人都想知道疫情擴散究竟發生什麼事了，大家想知道真相」，除了首都外，塞國其他地區亦有出現抗爭事件。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，許多批評者認為，塞爾維亞政府5月開放足球比賽、宗教慶典、政黨、私人聚會及後來的國會選舉是造成疫情復燃的原因，更有許多人相信，政府刻意淡化疫情擴散真相是為了讓選舉順利進行。不過，針對這些批評，塞爾維亞總統武契奇一概否認，並稱這些抗爭「毫無意義」。

據了解，5月下旬，塞爾維亞是巴爾幹半島中，最早對外開放並舉行大選的國家，武契奇領導的塞爾維亞進步黨以高支持率獲勝，許多反對派人士抵制這場投票，抗議武契奇控制媒體，另外，投票後武契奇執政團隊的成員不戴口罩舉行慶功宴後，包含總統顧問在內的高級官員相繼爆出確診。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法