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    武漢肺炎》疫苗研發集中歐美 比爾蓋茲籲：先給最需要的國家

    比爾蓋茲（Bill Gates）呼籲，應該將武肺藥物和最終疫苗提供給最需要的國家，而非「出價最高者」，否則這場致命的疫情只會不斷延長。（法新社）

    比爾蓋茲（Bill Gates）呼籲，應該將武肺藥物和最終疫苗提供給最需要的國家，而非「出價最高者」，否則這場致命的疫情只會不斷延長。（法新社）

    2020-07-11 20:11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，歐美各國花費在相關疫苗及藥物研究的金額高達數10億美元。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）因此呼籲，應該將武肺藥物和最終疫苗提供給最需要的國家，而非「出價最高者」，他指出若還是依照市場規則行事，這場致命的疫情只會不斷延長。

    《路透》報導，隨著數百個武肺疫苗研究都集中在歐美各國進行，許多民眾開始擔心富裕的國家會有優先獲得藥物的特權，最終經濟較弱勢的發展中國家將空手而回。在國際愛滋病協會（International Aids Society）11日主辦的線上會議中，比爾蓋茲說：「我們需要領導者基於人民權益做出決定，而非市場利益導向」。

    歐盟和WHO也提醒，最終的「武肺疫苗」將被視為同時拯救「生命」和「經濟」的關鍵，因此各國很可能會出現極不健康的爭奪戰。儘管2大組織已經如此警告，但美國部份官員仍表示，一旦有效疫苗和藥物釋出，將會以美國公民為優先。

    比爾蓋茲補充，20年前面對愛滋危機時，各國聚集在一起努力，最終使世界大多數地區都能得到藥物，他說，與愛滋病毒對抗時得到的經驗是，「將藥物傳播給所有人的重要性」，以及要建立龐大、公平的全球分銷系統，並補充：「打擊愛滋病的經驗應該成為現在對抗武肺的模範」。

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