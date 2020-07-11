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    日本冲繩美軍基地 傳有60餘人感染武漢肺炎

    冲繩縣內美軍基地疑似發生集體感染武漢肺炎，冲繩縣議會昨天開議一致通過意見書及決議文，要求駐日美軍公開防疫對策以及確診人數等的相關資訊。（資料照）

    冲繩縣內美軍基地疑似發生集體感染武漢肺炎，冲繩縣議會昨天開議一致通過意見書及決議文，要求駐日美軍公開防疫對策以及確診人數等的相關資訊。（資料照）

    2020-07-11 17:48:27

    〔中央社〕日本琉球新報電子版報導，冲繩縣的美軍基地逾60人感染武漢肺炎，其中38人隸屬於普天間飛機場基地。

    報導說，冲繩縣內美軍基地疑似發生集體感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的情形。多名相關人士透露，染疫者逾60人，其中38人是隸屬於普天間機場（位於冲繩縣宜野灣市）。

    冲繩縣6月及7月在中部舉辦大型的烤肉派對，有美軍相關人士及日本人參加。有消息指出，曾參加這大型活動的美軍有關人士正檢疫隔離中。

    冲繩時報報導，本月以來陸續傳出冲繩縣內美軍基地有人染疫的消息。冲繩縣議會昨天開議一致通過意見書及決議文，要求駐日美軍公開防疫對策以及確診人數等的相關資訊。

    決議文記載，據說有駐冲繩的美國陸戰隊員染疫被隔離在冲繩北谷町的飯店，為了讓冲繩縣民消除不安，要求駐日美軍要讓確診者在基地內隔離及禁止外出。同時，要求駐日美軍公開美軍及相關人員的確診人數、行動履歷等具體資訊。決議文也記載，要求政府修改美日地位協定，適用日本的檢疫法等。

    冲繩縣議會昨天通過的意見書將遞交給日本首相、外務大臣、防衛大臣、負責冲繩事務的大臣。決議文將遞交給駐日美國大使館、駐日美軍司令官等。

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