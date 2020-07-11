軍情動態》以民族英雄命名！菲首艘裝備飛彈巡防艦正式服役

2020-07-11 18:04:37

〔即時新聞／綜合報導〕停靠在蘇比克灣（Subic Bay）的菲律賓首艘裝備飛彈巡防艦今（11）日正式服役，並以菲律賓民族英雄黎剎（José Rizal）命名，該巡防艦以南韓現役的多用途巡防艦「仁川級巡防艦（Incheon class frigate）」為原型來進行設計改良，並具防空、反艦等多項用途。

綜合外媒報導，菲律賓首艘裝備飛彈巡防艦「黎剎號」於去年6月在韓國蔚山下水測試，並在今年5月23日返航菲律賓，抵達蘇比克灣，今天正式舉行交接儀式，編列服役。菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，該船以菲律賓民族英雄黎剎（José Rizal）命名，象徵菲律賓人對航行以及國家的熱愛。

黎剎號由韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries，又稱HHI）製造，並改良自南韓海軍多用途的仁川級巡防艦，船身總長107.5公尺、舷寬13.8公尺，船體吃水高度為6.9公尺，最高時速達25節，由4台柴油發動機供給動力。

武裝系統部分，黎剎號後方具備韓國授權製造的奧托梅萊拉76公厘艦炮以及韓製的「海星反艦飛彈（SSM-700K）」，左舷、右舷則各配備一門法國「西北風」短程防空飛彈（SIMBAD-RC），並可承載一架多用途直升機。除此之外，黎剎號也搭載艦載垂直發射系統（Vertical Launching System，又稱VLS），不過目前因經費因素，僅為「適合但不搭配（Fitted for but not with，FFBNW）」

黎剎號由韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries，又稱HHI）製造，並改良自南韓海軍多用途的仁川級巡防艦，船身總長107.5公尺。（圖取自菲律賓海軍臉書粉專「Philippine Navy」）

黎剎號配有多門艦炮、魚雷及艦載垂直發射系統，具備反水面、防空、反艦以及電子戰的功能，菲律賓海軍副司令巴柯多上將（Giovanni Bacordo）表示，黎剎艦是菲律賓「數十年以來國防領域的偉大里程碑」，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）則透過預錄的影片表示「今天是菲律賓海軍發展新時代的開端」。

菲律賓國防部長洛倫扎納也強調，黎剎號以防禦目的為主，8月預計會參加以美國主導、在夏威夷海域舉辦的太平洋海上演習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法