軍情動態》以民族英雄命名！菲首艘裝備飛彈巡防艦正式服役

2020-07-11 18:04:37

〔即時新聞/綜合報導〕停靠在蘇比克灣(Subic Bay)的菲律賓首艘裝備飛彈巡防艦今(11)日正式服役,並以菲律賓民族英雄黎剎(José Rizal)命名,該巡防艦以南韓現役的多用途巡防艦「仁川級巡防艦(Incheon class frigate)」為原型來進行設計改良,並具防空、反艦等多項用途。

綜合外媒報導,菲律賓首艘裝備飛彈巡防艦「黎剎號」於去年6月在韓國蔚山下水測試,並在今年5月23日返航菲律賓,抵達蘇比克灣,今天正式舉行交接儀式,編列服役。菲律賓國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)表示,該船以菲律賓民族英雄黎剎(José Rizal)命名,象徵菲律賓人對航行以及國家的熱愛。

黎剎號由韓國現代重工(Hyundai Heavy Industries,又稱HHI)製造,並改良自南韓海軍多用途的仁川級巡防艦,船身總長107.5公尺、舷寬13.8公尺,船體吃水高度為6.9公尺,最高時速達25節,由4台柴油發動機供給動力。

武裝系統部分,黎剎號後方具備韓國授權製造的奧托梅萊拉76公厘艦炮以及韓製的「海星反艦飛彈(SSM-700K)」,左舷、右舷則各配備一門法國「西北風」短程防空飛彈(SIMBAD-RC),並可承載一架多用途直升機。除此之外,黎剎號也搭載艦載垂直發射系統(Vertical Launching System,又稱VLS),不過目前因經費因素,僅為「適合但不搭配(Fitted for but not with,FFBNW)」

黎剎號由韓國現代重工(Hyundai Heavy Industries,又稱HHI)製造,並改良自南韓海軍多用途的仁川級巡防艦,船身總長107.5公尺。(圖取自菲律賓海軍臉書粉專「Philippine Navy」)

黎剎號配有多門艦炮、魚雷及艦載垂直發射系統,具備反水面、防空、反艦以及電子戰的功能,菲律賓海軍副司令巴柯多上將(Giovanni Bacordo)表示,黎剎艦是菲律賓「數十年以來國防領域的偉大里程碑」,菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)則透過預錄的影片表示「今天是菲律賓海軍發展新時代的開端」。

菲律賓國防部長洛倫扎納也強調,黎剎號以防禦目的為主,8月預計會參加以美國主導、在夏威夷海域舉辦的太平洋海上演習。

