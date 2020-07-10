武漢肺炎》美國巴西疫情狂燒 全球逾1229萬例確診

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，全球疫情仍在高峰，根據約翰霍普金斯大學統計，截至10日晚間11點，全球確診人數目前已經突破1229萬人，死亡人數也超過55.5萬人。圖為加州一間醫院醫事人員正在治療武漢肺炎病人的情況。（歐新社資料照）

2020-07-10 23:50:00

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，全球疫情仍在高峰，根據約翰霍普金斯大學統計，截至10日晚間11點，全球確診人數目前已經突破1229萬人，死亡人數也超過55.5萬人。

在全球疫情中，美國是最嚴重的受災國，至少已有311萬8168起確診、13萬3291人死亡；排名第2的巴西，175萬5779例確診，6萬9184人死亡；第3名為印度，有79萬3802例、2萬1604人死亡；第4名俄羅斯為71萬2863例、1萬1000人死亡；第5名為秘魯，共有31萬6448例、1萬1314人死亡。

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目前許多國家只針對疫情嚴重的地區或患者做檢測，尚有許多未發現的案例，這些確診數可能只反映了疫情一部份。中國（不含香港、澳門）迄今通報8萬3585例確診、4634人死亡。

台灣今日則新增2例武漢肺炎病例，分別從美國和阿曼回國，目前累計451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，計有7人死亡。

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