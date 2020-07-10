為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    沖繩美軍基地連爆疫情 軍方拒絕透露確診數字

    位於沖繩的駐日美軍基地近日接連傳出有確診者，但軍方似乎拒絕透露確診數字，引起日本輿論擔心。（路透）

    位於沖繩的駐日美軍基地近日接連傳出有確診者，但軍方似乎拒絕透露確診數字，引起日本輿論擔心。（路透）

    2020-07-10 21:59:57

    〔即時新聞／綜合報導〕近日駐紮在日本沖繩縣的美軍基地接連傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染者，繼本月7日「普天間基地」確認至少6人確診之後，接著再傳「漢森營」也有多人感染事件。而日媒表示美軍未透露具體人數，對此日本輿論擔心疫情會從美軍基地進一步擴散。

    根據日本放送協會（NHK）報導，7日位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地發現有至少6人確診，實際數字可能更多，其中包括士兵及其家眷。而今天（10日）沖繩縣政府在接獲駐日美軍通報指出漢森營也爆群聚感染，且接連兩天都有出現確診，但美軍都未透露確切數字，故當局無法掌握詳實資訊以應對。

    透過報導得知，駐日美軍告訴沖繩縣政府說根據美國國防部規定，因應疫情將採取措施限制軍方人員人流。而沖繩縣政府一方面則要求美軍提供更確切的確診者資訊，但據悉美方回應稱未收到（美國國防部）指示無法告知。

    對此日本國內輿論十分擔心，日本在解除緊急狀態後，日本的確診數字呈上升趨勢，駐日美軍若不透露確診人數，相關單位很難了解感染傳播的嚴重程度並做出決策，不少人也擔心疫情會從美軍基地進一步擴大傳散。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東京10日再創單日確診新高 當局疾呼夜店裡少交談
    2020-07-10 20:30

    東京10日再創單日確診新高 當局疾呼夜店裡少交談
    不敵疫情！日本夜王羅蘭 宣布牛郎店關門大吉
    2020-07-10 00:14

    不敵疫情！日本夜王羅蘭 宣布牛郎店關門大吉
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    武漢肺炎》日本今確診236人 官員：緊急宣言不考慮發布
    2020-07-09 16:59

    武漢肺炎》日本今確診236人 官員：緊急宣言不考慮發布
    武漢肺炎》秋葉原知名女僕咖啡廳爆群聚感染 12員工確診
    2020-07-07 23:57

    武漢肺炎》秋葉原知名女僕咖啡廳爆群聚感染 12員工確診
    「存基金」找科技

    「存基金」找科技
    國際今日熱門
    2020-07-10 00:24

    饕客扼腕！國際自然保護聯盟示警 高級食材松茸列瀕危物種

    2020-07-09 23:56

    首爾市長朴元淳留遺言後失蹤！ 警方深夜已尋獲遺體

    2020-07-09 22:44

    西雅圖市府辦「消除白人優越」培訓 挨批新文化大革命

    2020-07-09 23:19

    愛國美學？香港連卡佛賣34萬「中國國歌包」狂被吐槽

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播