沖繩美軍基地連爆疫情 軍方拒絕透露確診數字

位於沖繩的駐日美軍基地近日接連傳出有確診者，但軍方似乎拒絕透露確診數字，引起日本輿論擔心。（路透）

2020-07-10 21:59:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日駐紮在日本沖繩縣的美軍基地接連傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染者，繼本月7日「普天間基地」確認至少6人確診之後，接著再傳「漢森營」也有多人感染事件。而日媒表示美軍未透露具體人數，對此日本輿論擔心疫情會從美軍基地進一步擴散。

根據日本放送協會（NHK）報導，7日位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地發現有至少6人確診，實際數字可能更多，其中包括士兵及其家眷。而今天（10日）沖繩縣政府在接獲駐日美軍通報指出漢森營也爆群聚感染，且接連兩天都有出現確診，但美軍都未透露確切數字，故當局無法掌握詳實資訊以應對。

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透過報導得知，駐日美軍告訴沖繩縣政府說根據美國國防部規定，因應疫情將採取措施限制軍方人員人流。而沖繩縣政府一方面則要求美軍提供更確切的確診者資訊，但據悉美方回應稱未收到（美國國防部）指示無法告知。

對此日本國內輿論十分擔心，日本在解除緊急狀態後，日本的確診數字呈上升趨勢，駐日美軍若不透露確診人數，相關單位很難了解感染傳播的嚴重程度並做出決策，不少人也擔心疫情會從美軍基地進一步擴大傳散。

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