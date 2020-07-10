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    和「獵狐」有關？ 中國「天網2020」已追回外逃人員589人

    美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7日指出，中國國家主席習近平2014年啟動的「獵狐行動」，宣稱是肅貪，但卻拿來對付在國外的中國異議份子。（美聯社資料照）

    美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7日指出，中國國家主席習近平2014年啟動的「獵狐行動」，宣稱是肅貪，但卻拿來對付在國外的中國異議份子。（美聯社資料照）

    2020-07-10 21:38:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7日指出，中國國家主席習近平2014年啟動的「獵狐行動」，宣稱是肅貪，但卻拿來對付在國外的中國異議份子。而中國中央紀委國家監委網站今（10日）通報，截至6月30日，追逃追贓「天網2020」行動共追回外逃人員589人，其中黨員和國家工作人員152人。

    中紀委在官網 發布消息表示，在今年爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的背景下，國際追逃追贓一刻不停歇，「天網2020」行動捷報頻傳，彰顯了中共黨中央有貪必肅、有腐必懲的鮮明態度和有逃必追、一追到底的堅定決心，充分釋放了監察體制改革形成的制度優勢，體現了追逃追贓領域治理效能不斷提升。

    中紀委指出，作為「天網2020」行動的一部分，今年4月至12月中國紀檢監察機關繼續開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動。專項行動啟動2個月後，外逃加拿大的「紅通人員」、原鐵道部運輸局營運部調研員（正處級）海濤回國投案。

    海濤的回國投案充分證明，連續開展多年的『天網行動』已經產生了顯著的震懾效應。」中國北京科技大學廉政研究中心主任宋偉宣稱，「同時，職務犯罪國際追逃追贓專項行動具有很強的針對性，進一步提升了『天網行動』的成效，強化了國際追逃追贓的行動力，使得外逃貪官無處藏身。」

    美國聯邦調查局局長瑞伊指出，中國領導人習近平主導名為「獵狐」（Fox Hunt）的計畫，以反貪腐之名，抓捕中共政權視為威脅的海外中國人，部分人士被威脅「迅速回國或自殺」。

    中國外交部發言人趙立堅8日則坦言，中國的確存在「獵狐計畫」，並表示中方積極抓捕「外逃嫌犯」，強調許多國家也在海外進行相關執法活動。

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