紀錄片被控涉煽動叛亂、誹謗 半島電視台籲馬國撤刑事調查

《半島電視台》參與紀錄片深度調查、報導的多名記者，今日被馬來西亞警方約談。（歐新社）

2020-07-10 16:18:56

〔即時新聞／綜合報導〕《半島電視台》日前被馬來西亞警方以紀錄片內容不實為由調查，多名參與深度報導、調查的澳洲籍記者今（10）日遭約談，《半島電視台》則強調，紀錄片秉持新聞的專業性、品質和公正性，呼籲馬來西亞撤回刑事調查。

綜合外媒報導，《半島電視台》（Al Jazeera）日前拍攝紀錄片「馬來西亞封鎖中的關押」（Locked Up in Malaysia's Lockdown），揭露馬來西亞當局在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，對非法移工不人道的對待。馬來西亞政府譴責該紀錄片不實且具有誤導性，警方則以涉嫌煽動叛亂和誹謗罪，對《半島電視台》展開調查。

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《半島電視台》表示，對馬來西亞擴大控管媒體感到擔憂，相當關切正在接受警方調查的工作人員。並強調，隨意起訴新聞工作者，不是重視言論自由的民主國家應有的行為，新聞工作產業不是犯罪。

《半島電視台》也提到，紀錄片拍攝期間，曾多次尋求馬來西亞政府回應，但高階部長和官員沒有接受採訪的要求。自首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上任後，人權組織也多次針對馬來西亞政府打壓媒體自由表示關切。

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