大外宣又來？中國使館稱爆發不明肺炎 哈薩克官方打臉

中國大使館9日公告稱哈薩克傳「不明肺炎」，但可能是中國「大外宣」。（翻攝自中國駐哈薩克大使館官網）

2020-07-10 12:46:40

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，中國駐哈薩克大使館9日稱哈薩克爆發「不明肺炎」，已致1772人死亡，並說致死率遠高於武漢肺炎，震驚眾人。哈薩克衛生部今日上午於臉書澄清，表示哈薩克並沒有發現比武漢肺炎更致命的肺炎，並指名中國的報導並「不正確」。此前「孵大學」、「禾方設計」的創辦人謝昆霖就質疑，整起事件可能又是中國的「大外宣」手法。

中國駐哈薩克大使館9日公告，據「當地媒體」報導，哈薩克正流行的不明肺炎，今年上半年已導致1772人死亡，僅6月份就有628人染疫去世，稱致死率遠高於武漢肺炎。此消息一出，驚動各界，不只中文媒體爭相報導，連英國《每日郵報》、美國《德律撒新聞報》、俄羅斯國營媒體《RT電視台 》也有相關報導。

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但哈薩克衛生部今日上午在臉書發文澄清，哈薩克一直在遵循世衛組織制定的標準監控肺炎相關疾病，但未發現中國所稱的「比武漢肺炎更致命的肺炎」，9日衛生部長阿列克謝·崔（alexey tsoy）只有稱該國的「肺炎」研究報告、數據，並沒有提到「不明肺炎」一事，官方表示中國報導並「不正確」。

此前，就有民眾質疑，此事是否又是中國的「大外宣」手法。「孵大學」、「禾方設計」的創辦人謝昆霖昨日在臉書發表貼文，自己看到有媒體提到哈薩克首席衛生博士「Aizhan Yesmagambetova」，和「1772」人染疫身亡的具體關鍵字，因此反搜1個月內的相關資訊，發現只有1家哈薩克媒體《top press》包含這2個關鍵字，細看內容可發現該篇報導並未提及「不明肺炎」一事，只是客觀陳述哈薩克的「肺炎的數據比較」。

此外，另有一篇報導為哈薩克總統在9日的致辭，內容完全沒有提到「不明肺炎」一事，且首席衛生博士所發表的數據只是普通的「流行病學研究」，而哈薩克的感染人數激增也只是因為修改了通報標準，因此質疑此事只是中國的「大外宣」手法。

而本報查證也發現，無論以俄文、英文或是哈薩克語搜查，幾乎沒有當地媒體報導此事，即便外媒報導，也是直接引用中國大使館說法，而中國、香港等各家媒體不但未說明究竟是引用哈薩克哪家媒體，中國報導的資訊也有出入，中國官媒《中新社》表示，1722是全國感染肺炎身亡的「總人數」，而非只有感染「不明肺炎」死亡的人數，和大使館說法不同。而目前英文報導也幾乎是引用《環球時報英文版 》、《南華早報 》等中國媒體的資訊為主。

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