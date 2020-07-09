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    拍片狂挺川普！ 美18歲女差點遭大學取消入學

    18歲美國女子普費爾勒PO影片大方透露自身政治立場，狂挺現任總統川普，引來不少網民圍剿，她更指出，甫錄取的大學打算取消她入學資格。（圖擷自推特）

    18歲美國女子普費爾勒PO影片大方透露自身政治立場，狂挺現任總統川普，引來不少網民圍剿，她更指出，甫錄取的大學打算取消她入學資格。（圖擷自推特）

    2020-07-09 22:13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選在即，18歲美國女子普費爾勒（Samantha Pfefferle）在網路上拍片大方透露政治立場，狂挺現任總統川普。沒想到影片竟引來不少網民圍剿，她更指出，甫錄取的私立天主教大學馬凱特大學（Marquette University）打算取消她入學資格，校方則解釋，並非因為政治立場來考慮是否取消入學資格，也不會進行撤銷的動作。

    綜合外媒報導，普費爾勒在抖音平台上傳影片，大方分享政治立場，她穿著有著馬凱特大學字樣的衣服，在力挺川普的標語前跳舞。沒想到此舉引發眾多網友不滿，甚至說出「希望你被槍殺」等驚人言論。普費爾勒向媒體指出，這樣偏激的言論讓她相當失望，並對同儕的反應相當反感。

    普費爾勒說，社群軟體有電郵在流傳，要大家寄給馬凱特大學，取消她的入學資格，而校方的招生部主任也說，她的宿舍仍有可能被取消，普費爾勒也還不是這間大學的學生。

    事情曝光後，普費爾勒說，學校已經確認不會取消，至於為何先前打算取消普費爾勒的入學資格？校方則發出聲明指出，並不是因為普費爾勒的政治立場，而是她的歧視性語句；也擔心影片曝光導致學生安危堪慮，校方強調，錄取與否是基於成績和學生的態度，並非政治立場。

    至於普費爾勒「校方可能會取消入學資格」的說法，校方直呼「是錯的」，因為校方一直都沒有撤銷普費爾勒的入學資格。

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