CNN爆北韓秘密運作核設施 南韓情報機構否認

美媒《CNN》9日報導，依據商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs）的最新衛星照片顯示，北韓在在平壤元魯里一帶秘密運作核設施，疑在發展核武器。對此，南韓情報機構予以否認。圖為今年3月21日北韓試射飛彈。（美聯社）

2020-07-09 16:05:53

〔即時新聞／綜合報導〕《CNN》9日報導，依據商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs）的最新衛星照片顯示，北韓在平壤元魯里一帶秘密運作核設施，疑在發展核武器。對此，南韓情報機構表示，相關報導與事實不符，該設施與核武器無關。

根據《CNN》報導，美國明德大學蒙特雷國際研究學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）分析星球實驗室所拍攝的衛星照片，判斷該設施與北韓核武計畫有關，並懷疑平壤當局仍在研發核武器和洲際彈道飛彈，使北韓核威脅增大。

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不過，根據《韓聯社》報導，一名南韓情報機構人士表示，該設施與研究或生產核武器無關，並非北韓研發核武的重要據點。該機構另一名人士指出，元魯里雖有疑似核武相關設施，但具體用途不詳，美韓正對此保持關注。

一名南韓軍方人士稱，從報導中的衛星照片來看，元魯里附近有龍岳山礦泉水廠，核設施設在礦泉水廠附近不符合常理。

南韓國防部副發言人文洪植對此表示，官方不宜評論民間團體發布的研究結果，美韓情報機構一直保持合作，密切關注相關的設施。

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