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    江西暴雨不停 3層高別墅5秒沉入水中

    江西上饒市鄱陽縣多間房屋被洪水沖垮。（翻攝自微博）

    江西上饒市鄱陽縣多間房屋被洪水沖垮。（翻攝自微博）

    2020-07-09 15:36:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，鄱陽湖水位暴漲使江西多地洪水泛濫受災，周邊的景德、南昌、上饒尤為慘重，8日上饒市鄱陽縣因河水猛漲，多棟房屋被沖垮，網上影片可見一棟3層高的別墅，1樓已被洪水淹沒，接著整棟房屋傾斜倒塌，不到5秒就完全沉入水中，場面嚇人。

    綜合媒體報導，7日8時至8日8時，江西北部出現暴雨，南昌、九江和上饒、景德鎮甚至出現特大暴雨。8日下午，有目擊者拍到上饒市鄱陽縣油墩街鎮一棟3層樓高的別墅不堪洪水侵襲，在5秒內被沖垮，並沉入水中，嚇壞居民。

    而鄱陽縣油墩街鎮人民政府相關負責人向媒體表示，截至8日晚間，當地共有4棟樓房被洪水沖垮，均為2層或3層樓高，被沖垮的樓房主要位於該鎮的荻溪村和港湖村，強調「沖垮前，樓內人員均已提前轉移到安全地帶」。還指出，由於當地水位仍在上漲，不斷往室內漫進，目前無法進行後續清點及重建，「現在我們主要任務是救援，要把附近5個行政村所有被困群眾都轉移到安全地帶」。

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