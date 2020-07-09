影片曝光！16歲非裔少年喊不能呼吸 仍遭6大漢壓制至死

手無寸鐵的16歲非裔少年弗雷德瑞克斯遭至少6名工作人員壓制身亡。（合成照，擷取自YT影片）

2020-07-09 16:00:14

〔即時新聞／綜合報導〕非裔男子佛洛伊德遭白人警壓頸身亡事件引起全球反種族主義示威潮，美國密西根州近日又傳類似事件！該州少年治療中心一名非裔青少年近期遭該中心多名人員聯手壓制，期間不斷求救無法呼吸，但仍被壓至失去知覺，最終不治身亡，監視器畫面曝光後再次引爆群眾怒火。

綜合外媒報導，16歲非裔少年弗雷德瑞克斯（Cornelius Fredericks）被收容於青年住宿治療中心「湖畔學院」（Lakeside Academy），監視畫面顯示，事發當下弗雷德瑞克斯獨自在餐廳用餐，該中心多名工作人員隨後步入鏡頭走向少年，接著疑似與其發生口頭爭執。

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畫面中弗雷德瑞克斯似不願回應，未有明顯的肢體動作，但在他將手中的三明治向空中拋出後疑似激怒了對方，兩名工作人員立即衝上前去，將其從椅子上拖下並控制在地。

此後又有多名人員加入施暴行列，總計至少6名男性在接下來的近10分鐘影片中大力壓制弗雷德瑞克斯，直到後者尿失禁並仰躺在地失去知覺，才有人開始為其進行心肺復甦術，但一切已太遲，弗雷德瑞克斯翌日（5月1日）即宣告不治身亡。

根據官方驗屍報告，弗雷德瑞克斯被裁定「死於兇殺」（homicide）。

卡拉馬祖郡（Kalamazoo County）檢察官在完成調查後，對該中心28歲工作人員索利斯（Zachary Solis）及47歲的莫斯利（Michael Mosley）以過失殺人及2級虐待兒少罪嫌起訴，48歲的護理師麥克洛根（Heather McLogan）則因其未按規定即時通報救護車而同被控過失殺人及2級虐待兒少罪。

據悉，上述3名遭控聯邦重罪的工作人員現已被該機構免職，目前計畫透過律師提出抗辯。

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