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    星巴克杯上註記姓名 女穆斯林一看竟寫著「伊斯蘭國」

    此為星巴克門市示意圖，非新聞內提及事發場所。（彭博）

    此為星巴克門市示意圖，非新聞內提及事發場所。（彭博）

    2020-07-09 15:19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕詢問並寫上客人的名字是星巴克知名的行銷手法，這個小舉動雖偶爾會鬧出笑話，但引發較大社會爭議就十分罕見了。美國明尼蘇達州一名穆斯林近日在當地一間目標百貨（Target）的星巴克消費時，其姓名竟被店員寫成恐怖組織伊斯蘭國的英文簡稱「ISIS」，消息曝光後引起輿論譁然。

    綜合外媒報導，明尼蘇達州19歲女子艾莎（Aishah，因基於對自身安全的擔憂僅願提供部分真名）本月1日在當地一間目標百貨的星巴克點了一杯飲料，當時她配戴穆斯林傳統頭巾及口罩，被店員問及姓名時多次緩慢複述姓名，詎料最終收到飲料時，上面竟寫著極端武裝團體伊斯蘭國的英文縮寫ISIS。

    艾莎表示，自己當下已反覆緩述名字，且其姓名並非罕見，認為店員的舉動純粹是充滿惡意的歧視行為，她隨後向該店主管投訴此一狀況，沒想到後者初聞抗議內容逕直駁回，稱「聽錯名字的狀況時常發生」，直到艾莎再三描述當下狀況，才獲得一杯新的飲料及一張25美元（約新台幣735元）面額的星巴克禮券作為補償。

    艾莎週一（6日）正式向明尼蘇達州人權局對雇用該名員工的目標百貨提出投訴，指控該公司涉嫌歧視特定團體或族群。

    事發後，目標百貨發布聲明向艾莎致歉，強調該公司現已對此事進行調查，研判此應非故意行為，而是一次不幸的誤會，「未來將進行對員工培訓等精進作為，以確保類似狀況不致再度發生」。

    星巴克方面則拒絕為此事件進行評論，不過該公司代表已證實，涉事者為目標百貨工作而非星巴克員工。

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