日本九州豪雨增至62死 鋒面滯留大雨將下到10日

日本九州豪雨至今已造成62人不幸罹難。日本氣象廳預測，由於鋒面滯留，大雨可能會下到10日，呼籲民眾嚴防可能發生的災情。（法新社）

2020-07-09 13:18:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州豪雨至今已造成62人不幸罹難、17人失蹤，災區道路中斷、住宅毀損，狀況慘重。日本氣象廳預測，由於鋒面滯留，大雨可能會下到10日，呼籲民眾嚴防可能發生的災情。

根據《NHK》報導，日本九州近日豪雨成災，其中又以熊本縣災情最為嚴重，已出現58人死亡、1人心肺功能停止。在熊本縣球磨村渡地區的老人養護中心「千壽園」，因河水暴漲，14名老人來不及逃難而喪生；此外在球磨村也有5人死亡。

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根據日本氣象廳資料，九州北部的雨雲聚集，在中午前1小時內，長崎縣安長崎市觀測到54毫米的大雨，而熊本縣天草市本渡則出現34毫米的大雨。

各地發生土砂災害的風險仍然很高，熊本縣、鹿兒島縣、長崎縣、奈良縣、靜岡縣、岐阜縣、富山縣、石川縣和長野縣宣布了「土砂災害警戒情報」。

日本氣象廳預測，因為鋒面滯留，東日本和西日本到10日前會降下大雨，局部地區可能會出現每小時50毫米以上的激烈雨勢。在到10日中午的24小時內，九州北部將降下250毫米的雨量、九州南部和四國地區200毫米、近畿和關東甲信地區150毫米，東海地區120毫米。

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