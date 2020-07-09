中國秘設政治安全組織 法媒：習近平政權異常強烈不安

中國國家主席習近平。（路透資料照）

2020-07-09 14:22:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府最近成立一個專門負責所謂「政治安全問題」的警察部門領導機構，但卻沒有公告該組織的成立時間，以及負責的國安範圍，讓該組織增添神秘色彩。法國媒體分析，「政治安全」在中共的術語中等同於「政權安全」，成立這樣的專門機構，就代表習近平政權的不安全感異常強烈。

中國司法部官網6日公告一則新聞稿指出，「近日」平安中國建設協調小組政治安全專項組在京召開第一次會議，認真貫徹落實總體國家安全觀，從更高層次、更寬領域，把維護國家政治安全與平安中國建設統籌謀劃、一體推進，更好地維護政治安全、社會安定、人民安寧。新聞稿中只提到「近日」，不清楚所謂的政治安全專項組是何時成立的，只知道該小組的組長是中央政法委副秘書長雷東生。

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新聞稿提到，「政治安全攸關國家安危......強調要依法打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。」《法國國際廣播電台》分析，這有點像是針對香港、中國少數民族地區以及外國勢力，但又不完全是，涵蓋的範圍很大。

《法國國際廣播電台》認為，在中共政權中，負責安全的至少有國安部、公安部，司法部、政法委，現在又有一個負責「政治安全問題」的機構，做到安全中的安全，萬無一失，最高決策者恐怕有著強烈的不安全感，而「政治安全」意味著「政權安全」，在中國黨國一家體制中，政權安全就是黨中央安全，黨中央安全就是核心習近平本人的安全。

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