口罩將比水母多？ 防疫物品亂丟釀海洋危機

法國非營利組織潔淨海洋行動（ Opération Mer Propre）於地中海海床上找到廢棄口罩。（路透）

2020-07-08 23:58:46

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐下，口罩已成人類抗疫不可或缺的物品，但廢棄物處理不善也帶來了危機。多個海洋保護組織指出，海洋中、海床以及海灘上發現了棄置的口罩及其他防疫用品，且數量驚人，未來口罩可能比水母還多。

《BBC》報導，海洋保護協會（Ocean Conservancy）統計指出，武漢肺炎疫情爆發後，每個月全世界總計共棄置1290億個口罩和650億個塑膠手套，且越來越多棄置物最後都留入海洋。海洋保護協會副主席克雷斯（Doug Cress）表示：「隨時一個隨意棄置的口罩都可能殺害一隻鯨魚。一個簡單而漠不關心的舉動都會造成生態上的影響。」

請繼續往下閱讀...

《衛報》指出，定期在法國蔚藍海岸舉辦淨灘活動的法國非營利組織潔淨海洋行動（ Opération Mer Propre）5月開始警告防疫類廢棄物對海洋環境的影響。潛水員在地中海裡找到無數的塑膠手套、乾洗手空罐和口罩。組織創辦人隆巴（Laurent Lombard）在社群媒體上指出：「我們意識到不久之後將會面臨海洋裡口罩比水母還多的風險。」該組織希望人們可以擁抱可重複利用口罩，勤洗手以減少塑膠手套的使用。

法國政壇人士波傑（Éric Pauget）致信法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），呼籲做更多的努力來解決一次性口罩對環境的影響。他在信中寫道，「由於使用壽命長達450年，這些口罩對地球將造成持久的環境影響，它們將成為環境上的定時炸彈」。

今年年初，總部位於香港的海洋非營利組織OceansAsia也表達類似的擔憂，對香港附近無人居住的索罟群島（Soko Islands）的海域進行調查。該組織的斯托克斯（Gary Stokes）說，「在大約100米長的海灘上，我們發現了大約70個口罩」，一周後，又出現了30個口罩，「那是在茫茫荒野中的一個無人島上」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法