武漢肺炎》確診人數逾300萬！美國多州新增病例創新高

美國武漢肺炎新增確診病例創新高，全國累計確診數今天超過300萬大關！圖為德州休士頓聯合紀念醫學中心正試圖搶救命危的病患。（美聯社）

2020-07-08 18:18:26

〔中央社〕美國更多州通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例創新高，全國累計確診數在今天超過300萬大關，疫情嚴峻，佛羅里達州加護病房床位即將不夠用。

有關單位指出，過去兩週，美國20多個州的每日新增病例數出現令人擔憂的飆升，顯示遏止疫情蔓延的努力在美國大部分地區失敗了。

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加州、夏威夷州、愛達荷州、密蘇里州、蒙大拿州、奧克拉荷馬州和德州今天的新增病例，紛紛超過之前的單日新高。德州和加州增加最多，這兩個美國最大的州新增病例各超過1萬人。約有24個州通報，過去一週執行的診斷檢測，感染率高得令人不安。

根據佛羅里達州衛生保健管理局（Agency for Health Care Administration）指出，佛州67個郡中25個郡的40多家醫院通報，加護病房已經滿了。全州共有6010張成人加護病房的病床，空床率已由3天前的20%降至如今僅17%。

住院人數再增加可能使得許多地區的醫療體系承受壓力，導致因這種呼吸系統疾病死亡的人數攀升。截至目前為止，已有超過13萬1000名美國人因染疫而死，今天通報至少有923人死亡，創6月10日以來單日死亡人數新高，但仍低於4月創下的2806人紀錄。

根據獲廣泛引用的華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）死亡率模型今天所作推估，至今年11月1日，美國的死亡人數將達到20萬8000人，而疫情料將在入秋前加劇。

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