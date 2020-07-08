籲以色列停止兼併計畫 德法等國警告將影響國際關係

法國、德國、埃及和約旦的外交部長共同呼籲以色列，放棄西岸兼併計畫。（法新社）

2020-07-08 15:49:34

〔即時新聞／綜合報導〕以色列原定將在1日開始西岸屯墾區的併吞計畫，截至目前尚未公布執行日期，法國、德國、埃及和約旦的外交部長則呼籲以色列，放棄西岸兼併計畫，並警告此舉恐對國際關係帶來影響。

綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就職時宣布最快將在7月1日時開始西岸兼併計畫，但自1日以來納坦雅胡政府並沒有公布相關計畫，僅透露正在與美國官員會談。德國外交部聲明表示，4個國家就中東和平進程現況及區域的影響交換了意見，各國外長同意以色列若佔領巴勒斯坦的任何土地，將違反國際法，並破壞和平進程的基礎。

請繼續往下閱讀...

聲明強調，以色列的兼併計畫會帶來後果，將影響以色列和德國、法國、埃及和約旦之間的關係，更將對實現公正和平的努力帶來阻礙。4國的外交部長也呼籲，以色列根據國際法和聯合國相關決議，重新開始與巴勒斯坦的接觸，並完成兩方談判。

以色列在1967年「六日戰爭」佔領西岸後，開始在當地建立屯墾區，儘管此舉被國際法視為違法，當地的定居者數量仍在過去10年內增長50%。根據美國總統川普（Donald Trump）1月公布的中東和平計畫，美國則承認以色列在西岸的屯墾合法性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法