為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    籲以色列停止兼併計畫 德法等國警告將影響國際關係

    法國、德國、埃及和約旦的外交部長共同呼籲以色列，放棄西岸兼併計畫。（法新社）

    法國、德國、埃及和約旦的外交部長共同呼籲以色列，放棄西岸兼併計畫。（法新社）

    2020-07-08 15:49:34

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列原定將在1日開始西岸屯墾區的併吞計畫，截至目前尚未公布執行日期，法國、德國、埃及和約旦的外交部長則呼籲以色列，放棄西岸兼併計畫，並警告此舉恐對國際關係帶來影響。

    綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就職時宣布最快將在7月1日時開始西岸兼併計畫，但自1日以來納坦雅胡政府並沒有公布相關計畫，僅透露正在與美國官員會談。德國外交部聲明表示，4個國家就中東和平進程現況及區域的影響交換了意見，各國外長同意以色列若佔領巴勒斯坦的任何土地，將違反國際法，並破壞和平進程的基礎。

    聲明強調，以色列的兼併計畫會帶來後果，將影響以色列和德國、法國、埃及和約旦之間的關係，更將對實現公正和平的努力帶來阻礙。4國的外交部長也呼籲，以色列根據國際法和聯合國相關決議，重新開始與巴勒斯坦的接觸，並完成兩方談判。

    以色列在1967年「六日戰爭」佔領西岸後，開始在當地建立屯墾區，儘管此舉被國際法視為違法，當地的定居者數量仍在過去10年內增長50%。根據美國總統川普（Donald Trump）1月公布的中東和平計畫，美國則承認以色列在西岸的屯墾合法性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西岸兼併計畫原定明上路 以色列內閣政府傳分歧
    2020-06-30 12:50

    西岸兼併計畫原定明上路 以色列內閣政府傳分歧
    斥資6800萬容納300家庭 以色列新屯墾區命名「川普高地」
    2020-06-16 20:33

    斥資6800萬容納300家庭 以色列新屯墾區命名「川普高地」
    正大安站「瑞安信義」保值置產首選

    正大安站「瑞安信義」保值置產首選
    以巴關係緊張 歐盟籲美國協助中東和平會談
    2020-06-16 12:27

    以巴關係緊張 歐盟籲美國協助中東和平會談
    以色列西岸併吞計畫 數千人示威反對
    2020-06-07 10:42

    以色列西岸併吞計畫 數千人示威反對
    國際今日熱門
    2020-07-07 18:04

    微波爐泡奶茶惹火全英 大使「動用三軍」教學...美國防部回擊

    2020-07-07 17:33

    錢塘江下游慘了！千島湖暴雨不停 華東最大水庫狂洩洪

    2020-07-07 19:12

    影片曝光！ 中國貴州大巴直衝水庫 21人死、15人傷 影片

    2020-07-07 20:46

    求生意志堅強 越南新生兒出生後手握媽媽的避孕器

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播