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    日美澳防長會談 首次點名中國「海上民兵」危險性

    鑑於中國擴大海洋活動，日本、美國、澳洲防長今天進行視訊會談，3國防長一致強烈反對以武力行動改變現狀，並首次在聯合聲明中提到中國武裝漁民等「海上民兵」的危險性。另外，對於中國在香港實施國家安全維持法一事，3人也深表關切。（資料照）

    鑑於中國擴大海洋活動，日本、美國、澳洲防長今天進行視訊會談，3國防長一致強烈反對以武力行動改變現狀，並首次在聯合聲明中提到中國武裝漁民等「海上民兵」的危險性。另外，對於中國在香港實施國家安全維持法一事，3人也深表關切。（資料照）

    2020-07-08 13:38:02

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕鑑於中國擴大海洋活動，日本、美國、澳洲防長今天進行視訊會談，3國防長一致強烈反對以武力行動改變現狀，並首次在聯合聲明中提到中國武裝漁民等「海上民兵」的危險性。另外，對於中國在香港實施國家安全維持法一事，3人也深表關切。

    日本放送協會（NHK）報導，中國近日在東海、南海及黃海進行軍事演習，以誇示中國在這些海域的影響力。日本防衛相河野太郎今天早上與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）、 澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）進行電話會談。

    日本時事通信報導，對於中國在南海的擴權主義等行動，聯合聲明中首次提到包括中國武裝漁民在內「「海上民兵」的危險性，3國強烈反對以武力改變現狀，強調確保航行自由的重要性。

    對於中國海警局持續在東海的釣魚台列嶼周邊海域展現行動，侵入領海並對威嚇日本漁船等行為，3國也將緊密合作遏止「單方面升高緊張情勢的行動」。聯合聲明中，3國防長也對中國頒布港版國安法深表關切。

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