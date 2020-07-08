武漢肺炎》維州病例激增 澳洲總理：考慮限制公民返國

澳洲總理莫里森今日宣布，考慮限制入境的公民數，以減輕各地區飯店隔離檢疫的負擔。（路透）

2020-07-08 13:01:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在澳洲復燃，澳洲總理莫里森今日宣布，考慮限制入境的公民人數，以減輕各地區飯店隔離檢疫的負擔。

綜合外媒報導，繼昨（7）日新增近200例後，今（8）日維多利亞州再新增134例確診。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日表示，將向內閣提案，控制入境者數量。澳洲自3月在武漢肺炎大流行後，關閉邊境，只有澳洲公民或持有永久居留證者才能夠入境。

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莫里森表示，問題出在返回澳洲的人數，儘管目前各州和地區仍可以負擔，但若是人數增長則是大家不樂見的。並強調，在現階段不想給各系統施加不必要的壓力。

新南威爾斯州上週末宣布，每天限制450名國際旅客入境雪梨機場，導致部分班機被取消，確診人數激增的維州則暫停所有國際航班入境。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）也宣布，首府墨爾本等地區，今（8）日午夜起再次實施封城，為期6週。

紐西蘭日前宣布，將控制入境人流以減輕隔離檢疫場所負擔，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示將暫停航班預定3週，且不排除延長。

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