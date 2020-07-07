港版國安法寒蟬效應 香港立法會議事抗爭恐觸「顛覆政權罪」

香港民主派議員未來在立法會的議事抗爭行動，恐落入港版國安法陷阱，誤觸顛覆國家政權罪。（路透資料照）

2020-07-07 20:14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕港版國安法的寒蟬效應不斷升高，香港立法會建制派議員梁美芬7日警告，若民主派議員未來在立法會以肢體衝突或佔領主席台等方式進行議事抗爭，恐觸犯港版國安法新訂立的「顛覆國家政權罪」！

港版國安法22條第三、四款明定的「顛覆國家政權罪」，包括嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關及香港特別行政區政權機關履行職能，或者攻擊、破壞香港政權機關履職場所及其設施，致使其無法正常履行職能。

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犯前款罪，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

身兼基本法委員會委員及律師身分的經民聯議員梁美芬警告，若民主派議員未來在立法會以肢體衝突或佔領主席台等方式作議會抗爭，就是涉嫌「嚴重干擾、阻撓、破壞香港政權機關依法履行職能」，就可能觸犯港版國安法中的「顛覆國家政權罪」。

另外，針對港府6日就港版國安法第43條實施細則刊憲，交代警務處國家安全處的執法權限，梁美芬盛讚相關做法對症下藥，有效阻礙精心策劃的犯罪行為，期待社會支持港府的決定。

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