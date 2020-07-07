情侶起爭執開車「冷靜」 順手買刮刮樂中大獎秒和好

美國一名女子克里爾（Chyanne Creel）日前和男友約書亞（Joshua）起爭執，雙方決定開車兜風冷靜一下，過程中買了飲料和刮刮樂，隨手一刮竟中了17萬7777美元（約新台幣522萬元），兩人見狀也「盡釋前嫌」馬上和好。（圖擷取自臉書）

2020-07-07 20:51:23

〔即時新聞／綜合報導〕真好運！美國一名女子克里爾（Chyanne Creel）日前和男友約書亞（Joshua）起爭執，雙方決定開車兜風冷靜一下，過程中買了飲料和刮刮樂，隨手一刮竟中了17萬7777美元（約新台幣522萬元），兩人見狀也「盡釋前嫌」馬上和好。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州羅阿諾克（Roanoke）一名女子克里爾不久前跟男友約書亞大吵一架誰也不讓誰，為了讓彼此冷靜下來，他們決定開車外出兜風，隨後來到文頓（Vinton）的一間加油站，在等車加油時，便去商店買了汽水和一張刮刮樂「Lucky 7s Tripler」。

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克里爾之後便在車內刮開刮刮樂，結果發現竟然中了17萬7777美元的大獎，讓小倆口不可置信，也把吵架一事拋諸腦後，決定不兜風立即開往彩券公司領獎金；事後克里爾笑說，已經不記得吵架的原因，「這感覺好不真實啊！」更直呼是吵架幫助他們贏得了大獎。

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