高壓管控迫害 美官員：中國疆藏模式恐移入香港

北京當局在香港強硬實施「港版國安法」。（法新社）

2020-07-07 11:13:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國在香港強硬實施「港版國安法」，廣受自由世界國家抨擊，美國官員表示，中國多年來在西藏及新疆以高科技控管少數民族的技術力與手法已相當純熟，這套經驗未來恐直接被用於迫害香港人民。

美國《自由亞洲電台》報導，美國時間7月6日是西藏流亡精神領袖達賴喇嘛85歲生日，美國國際宗教自由委員會委員圖凱爾（Nury Turkel）在該機構同日舉行的論壇中討論北京當局迫害宗教、少數民族的狀況，並提及香港在港版國安法實施後將面臨的艱難處境。

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圖凱爾指出，中國政府數十年來高壓管控疆藏地區的少數民族，同時也在全國範圍內迫害宗教人士，隨著科技進步，當局現已建立了一個配有人工智慧、大數據及廣納生物特徵的無形牢籠，讓所有被監視者無所遁逃。

圖凱爾表示，中共以每年例行身體檢查為由，現已將全部西藏人民的生物特徵樣本收集在庫，包括DNA特徵、基因序列等至關重要的數據均被納入數據庫，讓這些人民在政府面前無力地幾近赤裸。

圖凱爾最終警告，港版國安法通過後，香港未來可能遭受相同的迫害，他強調，發生在西藏、新疆的恐怖統治未來可以被移植到香港，「給香港人民帶來同樣的噩夢」。

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