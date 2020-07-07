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    重慶「手撕大橋」是真的！官方急撇清：完工尚未驗收

    網路傳出一段疑似重慶民眾「手撕大橋」的影片，事後當局也證實影片屬實，但聲稱該座大橋雖完工但尚未驗收。（圖擷自推特，本報合成）

    網路傳出一段疑似重慶民眾「手撕大橋」的影片，事後當局也證實影片屬實，但聲稱該座大橋雖完工但尚未驗收。（圖擷自推特，本報合成）

    2020-07-07 08:11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多地近期因暴雨陷入洪水災情，近日網路上更傳出一段疑似重慶民眾「手撕大橋」的影片，事後當局也證實影片屬實，但聲稱該座大橋雖完工但尚未驗收。

    中國長江一帶近期持續降下大雨，除了湖北省武漢市嚴重淹水，重慶也持續出現短時強降雨，推特上6日更出現一段影片，據傳是一名有重慶口音的男性民眾錄製，內容則顯示當地暴雨時，他在當地的一座水泥大橋上，竟能徒手將橋上石柱剝碎，質疑工程「偷工減料」，讓網友驚呼根本是「手撕大橋」。

    針對這項傳聞，石柱縣交通局則證實影片內容屬實，並指該座橋梁為涼水井大橋，於2017年12月開工建設，2019年8月完工，並由石柱縣交通局下面的交輝公司承建，橋樑全長107米，簽約金額為475.219萬元人民幣（約新台幣1972萬元）。石柱縣交通局也聲稱，該座大橋尚未驗收交工屬在建工程，目前已成立調查組核查，確認是否有安全質量問題。

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