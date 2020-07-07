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    美國深陷第一波疫情燒不停 佛奇：情況嚴峻須立即處理

    美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）再度提出警告，指目前美國還深陷於第一波疫情中，直言情況非常嚴峻，必須立即進行處理。（彭博）

    美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）再度提出警告，指目前美國還深陷於第一波疫情中，直言情況非常嚴峻，必須立即進行處理。（彭博）

    2020-07-07 09:02:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，繼日前全球單日暴增21萬例確診創下新高後，近日每日新增病例仍持續超過17萬例，前日甚至超過19萬例。其中美國近幾天的新增確診病例均超過4.5萬例，針對疫情難以平息，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）再度提出警告，指目前美國還深陷於第一波疫情中，直言情況非常嚴峻，必須立即進行處理。

    根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1157.9萬例，累計死亡人數也將超過53.6萬例。其中美國確診病例已突破293萬例，死亡則是超過13萬。至於近3天的單日新增病例，根據世界實時統計數據（worldometers）統計顯示，過去一天全美單日新增病例超過4.9萬例，前兩天也分別超過4.5萬、4.8萬例。至於巴西、印度近日日增病例也都在2萬例以上，前日巴西甚至單日暴增逾3.5萬例。

    針對疫情嚴峻，佛奇再度提出警告，指目前美國還深陷於第一波疫情中，大流行的狀況仍在持續惡化，尚未出現計畫中的低病例數，並直言現況非常不妙，是「必須立即處理的嚴重情況」。他也指出，疫情持續升溫的部分原因，是因相較於一些歐洲國家，美國各州在病例數下降前就又重新開放。外媒報導也提及，上週末美國有10州的新增確診數再創新高。

    此外，針對疫情重災區持續升溫，也有來自30多國的近240名科學家要求世界衛生組織（WHO），更認真看待病毒經空氣傳播的風險，並指病毒在空中停留的時間比WHO所認為的更久，較小的病毒顆粒也可以感染人，建議WHO更新有關病毒傳播方式的訊息。WHO則稱，目前正審查這封公開信的相關內容。

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