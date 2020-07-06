中加互槓！ 中國嗆加拿大「暴力執法頻發」籲民眾謹慎前往

中國及加拿大近日因香港問題頻頻互槓，中國駐加使館以「暴力執法問題頻繁發生」為由，提醒中國民眾近期謹慎前往加拿大。（美聯社）

2020-07-06 21:37:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國和加拿大近年來在外交上頻生衝突，去年加國應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，中國也接連逮捕加國前外交官反制，近日港版國安法上路，加國對中國發布旅遊警示、暫停和香港的引渡條約，中國駐加大使館今（6日）以「暴力執法問題頻繁發生」為由發布警訊，提醒中國旅客近日若打算前往加拿大要三思。

綜合外媒報導，中國駐加大使館透過微信公布：「近期，加拿大頻繁發生執法部門暴力執法問題，並引發多起遊行示威活動。外交部和中國駐加使領館提醒中國公民密切關注當地治安狀況，近期謹慎前往加拿大。如遇緊急情況，請及時聯繫中國駐加使領館尋求協助。」

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中國強推港版國安法後，陸續受到國際輿論譴責及制裁，其中加拿大發布旅遊警示，警告在港國人面臨被任意拘留和引渡到中國的風險升高，到了3日，加國更宣布暫停與香港的引渡條約，並停止批准向港出口敏感軍事用品，而讓中國表達強烈不滿和堅決反對。

加拿大總理杜魯道曾透露，將針對香港採取更多措施，包括移民層面，並強調會與五眼聯盟合作，但並未透露細節，預計將會在數日後公布相關細節。中加關係原因為孟晚舟案陷入低谷，如今兩國又因香港問題而互槓。

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