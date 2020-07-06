遭世衛打臉！ 趙立堅氣急敗壞：中國第一時間就通報疫情

對於遭世界衛生組織打臉疫情通報時間序，中國外交部發言人趙立堅（見圖）不滿地說，中方在第一時間向世衛做了通報！（法新社資料照）

2020-07-06 20:44:30

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）日前更新官網武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時間表，把最早的通報紀錄從中國主動「通報」病例，改為世衛駐中國辦公室發現後通報，直接打臉不斷堅稱已確實向世衛通報疫情的中國。對此，中國外交部發言人趙立堅不滿地說，中方在第一時間就向世衛做了通報！

中國外交部今下午舉行例行記者會，有記者提問，日前世衛組織更新應對武漢肺炎疫情時間線，美眾議院中國工作組主席邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）聲明表示，世衛終於承認了真相，中共從未向世衛組織報告過疫情暴發，中方對此有何評論？中方是否曾向世衛組織主動報告過疫情爆發？

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對此，趙立堅回應，美方的說法完全不符合事實，中方作為世界衛生組織國際衛生條例的締約國，始終本著公開、透明、負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務，向世界衛生組織有關國家和地區以及中國港澳台地區及時主動通報疫情信息，中國政府和世衛組織雙方公佈的時間線都清晰說明中國及時透明地向國際社會分享了疫情訊息。

趙立堅還稱，去年12月31日，武漢市衛生健康委就在官網公佈了關於當前該市武漢肺炎疫情的情況通報，「中方在第一時間向世衛組織做了通報，事實清清楚楚」。趙立堅痛批，一些美國政客歪曲事實，編造謊言，目的是抹黑中國和世衛組織，服務於自身的政治目的，「我們敦促他們尊重事實，停止政治操弄。」

WHO在上週的最新報告中，更新武漢肺炎疫情自爆發以來的時序表，指出WHO駐中國辦公室人員在2019年12月31日，自武漢市衛健委發布的訊息中，發現當地有多起「病毒性肺炎」病例，因此向WHO總部通報。隨後WHO在2020年1月1日、2日兩次要求中國官方提供這些病例資訊，但中國政府於3日才回應。

對於WHO從對中國的護航，如今態度大轉變，我衛福部長陳時中4日表示，隨著時間過去，很多事情會越來越清楚。

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