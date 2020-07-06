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    AV女優攜手COS暗黑版《鬼滅之刃》 超辣身材引網暴動

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    2020-07-06 14:43:11

    〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣動漫《鬼滅之刃》自推出以來就受到廣大喜愛，甚至引發不少名人競相模仿裝扮，如今就連知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人也聯手cosplay，照片PO出後立刻引發網友迴響

    日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，有「暗黑林志玲」之稱的AV女優波多野結衣日前也集結曾當過AV女優的上原亞衣、佳苗琉花等人扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。根據其在推特PO出的圖片顯示，波多野結衣戴上紫色隱眼、並戴上挑染了紫色的假髮，以及配戴蝴蝶髮飾扮演《鬼滅之刃》中的「胡蝶忍」，至於在引退後轉型為藝人的上原亞衣，則是嘴上咬著竹筒、身穿粉色和服，扮演《鬼滅之刃》當中的其中一位主角「竈門禰豆子」。

    已經引退2年的佳苗琉花則是不吝展現好身材，選擇扮演動漫中身材姣好的「甘露寺蜜璃」，傲人的胸圍完美的重現了真人版，讓網友為之暴動。還有1人則是扮演「栗花落香奈」，透過粉色美瞳以及蝴蝶髮飾還原動漫角色的特徵，也頗受網友好評，由於4人長相出眾加上裝辦用心，許多網友在稱讚之餘，也直呼「拍《鬼滅》真人版不錯喔」、「高品質還原角色」。

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

    知名的AV女優波多野結衣、上原亞衣、佳苗琉花等人聯手cosplay，扮演《鬼滅之刃》當中的動漫角色。（圖擷自推特）

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