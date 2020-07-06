國安法將讓香港重演文革 羅冠聰：台灣恐成下一個目標

國安法於本月1日上路當天，警方就大舉拘捕上街發聲的市民。（路透）

2020-07-06 11:49:09

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上週正式生效，香港本土派政治團體「香港眾志」創黨主席羅冠聰也為此離開香港，近日他撰文投書英國媒體，指他在26歲這年被迫離開香港，因為他知道國安法實施後自己也成為中共的目標，他也提及中國毀掉一國兩制，香港已進入黑暗時期，未來將重演文化大革命。他呼籲國際社會應站出來抗衡中國，並指台灣可能會是中國的下一個目標。

羅冠聰近日投書英國《每日郵報》，文章於4日刊出，內容一開頭描述，由於港版國安法實施，在深圳出生的他被迫離開這個生活了20年的香港，因為他深知港版國安法實施後，自己也成為中共的目標，對於中國公然毀掉一國兩制，羅冠聰也表示，香港已進入黑暗時期，沒有人會對北京尊重人權還存在幻想，他認為國安法也將讓香港重演文化大革命。他也提到，自己雖然身處海外，但仍須隱藏行蹤，以便持續進行國際線的工作。

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羅冠聰指出，港版國安法的條文內容刻意模糊、內容空泛，處罰卻又十分嚴厲，且可能會將民眾引渡到中國進行秘密審判，此舉的目的是中共要扼殺政治異議者，在國安法公布實施後，像香港眾志這類的維權組織被迫選擇解散，因為目標太明顯、風險太大，因為如今的香港已經失去了很多東西，特別是說真話的自由。

他也呼籲外界，發生在香港的事情，也凸顯出在中國國家主席習近平的領導下，中國如何變得更趨專制，像是4年前他雖當選立法會議員，最後卻被以沒有正確宣誓為由撤銷議員資格，之後更因參與靜坐被判入獄。去年反送中在香港引發軒然大波，但港警卻無視超過200萬人站出來抗議，而是選擇用催淚彈及豆袋彈鎮壓民眾、攻擊記者，甚至串通黑幫人士毆打市民。國安法於本月1日上路當天，警方也大舉拘捕上街發聲的市民。

羅冠聰表示，雖然香港一貫的生活方式已被摧毀，但港人依舊展視了他們是何等重視自由，他也感謝英國為300萬香港人提供庇護，並呼籲國際社會支持香港人抗爭、作出有力回應，希望能遏制中國的擴張主義，否則台灣可能是下個目標。

羅冠聰指出，港版國安法的條文內容刻意模糊，目的是中共要扼殺政治異議者，如今的香港已進入黑暗時期，希望國際社會能遏制中國的擴張主義，否則台灣可能是下個目標。（歐新社）

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