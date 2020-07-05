恐怖...14歲男孩殺紅眼 1天內涉及多場槍擊案釀1死4傷

加拿大1名14歲男孩在24小時內至少涉及了5件槍擊案釀成1死4傷，警方目前已依一級謀殺罪和其他多項罪嫌將其逮捕。槍枝示意圖。（路透）

2020-07-05 11:17:01

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大1名14歲男孩在7月1日國慶日的24小時之內，至少涉及了5件槍擊案釀成1死4傷，警方目前已依一級謀殺罪和其他多項罪嫌將其逮捕。

據《福斯新聞》報導，27歲女子科特（Danielle Dawn Cote）在加拿大國慶日時，和1名18歲的少年外出散步，孰料科特卻當場被14歲男孩開槍打死，少年雖然也受傷了但立即逃到便利商店打電話報警。

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警方於2日逮捕男孩之後，赫然發現他從1日凌晨2時30分開始連續犯案，首先是1名44歲的男子在車禍中受傷，但後來他的傷勢被證實是槍傷（第1起槍擊）；接著便是科特和少年遇襲，導致科特喪命、少年重傷送醫（第2、3起槍擊）。

7月2日凌晨0時35分，又有1名40歲男子中彈（第4起槍擊），不過警方後來發現有1起槍擊案曾在1日發生但未通報，遭受槍傷的女子同樣是被少年射傷（第5起槍擊）。

警方認為，除了科特和18歲少年以外，其他受害者都不認識朝他們開槍的男孩。此外，警方雖已逮捕男孩但尚未掌握犯案動機，目前以一級謀殺、殺人未遂、兩項嚴重攻擊罪、兩項使用武器襲擊罪、違法持有槍枝、故意開槍等罪嫌偵辦。

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