美國國旗也不行！港人到美使館慶祝 警員趕人不准舉

香港麥姓女子持美國旗到美國領事館慶祝，遭警方驅趕。（美聯社）

2020-07-04 19:57:15

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日是美國國慶，香港今有網友發起到中環的美國駐港總領事館慶祝，期間一名手持美國國旗的麥姓女子遭警截查，警員要她不准拿旗，如堅持這麼做會有「後果」，讓麥女斥責警方說法荒謬、絕對是恐嚇。

綜合港媒報導，今天下午2點左右，中環近遮打花園一帶已有防暴警員巡邏，並截查多名市民，到了慶祝活動集合時間3點，數十名參加者沿花園道向上走，途經美國領事館。

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報導指出，手持美國國旗的麥女，獨自前往美國領事館途中遭警截查，記錄她的身分證等資料，此外警方還在她面前拉起封鎖線，不許她進入，警告若穿越會被控阻礙辦公。麥女引述警員稱，「你可以在這裡走，但是你不准拿那支旗（你可以喺度行，但係你唔准拎住呢支旗）」，如果堅持這麼做會有後果，但未解釋她是否犯法。

後來，麥女堅持帶旗到馬路對面的美國領事館，卻又被駐守領事館的警員要求離開，警員推她往回走，對此麥女表示，即使她多次表達不滿，警員依然繼續推撞她，有幾次她還差點摔倒。不僅如此，過程中警方一直以攝影機錄影。

被問到是否害怕會觸犯剛生效的《港版國安法》，麥女坦言，她不清楚條文細節，但擔心警察會「亂執法」。

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