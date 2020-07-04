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日本暴雨驚傳老人安養院淹水 14人沒有呼吸心跳

日本熊本暴雨造成球磨川洪水氾濫，淹沒了球磨村老人安養院，目前傳出14人沒有呼吸心跳。圖為球磨川氾濫情形。（美聯社）

日本熊本暴雨造成球磨川洪水氾濫，淹沒了球磨村老人安養院，目前傳出14人沒有呼吸心跳。圖為球磨川氾濫情形。（美聯社）

2020-07-04 16:34:13

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖暴雨今（4日）襲擊日本熊本縣和鹿兒島縣，熊本南部球磨川在大雨後洪水氾濫，目前傳出一處老人安養院有14人呼吸心跳中止。

《熊本放送》報導，熊本縣消息指出，球磨村老人安養中心「千壽園」遭洪水淹沒，導致14人心肺停止，另有3人出現低體溫症狀。

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