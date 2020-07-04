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九州南部恐怖暴雨成災 日相安倍急派1萬名自衛隊救援

日本熊本遭遇數十年一見的瘋狂暴雨，熊本縣八代市坂本町的球磨川鋼構深水橋，更是被泛濫的河水給沖走。圖為球磨川氾濫狀況。（路透）

日本熊本遭遇數十年一見的瘋狂暴雨，熊本縣八代市坂本町的球磨川鋼構深水橋，更是被泛濫的河水給沖走。圖為球磨川氾濫狀況。（路透）

2020-07-04 16:37:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州南部豪雨成災，遭遇數十年一見的瘋狂暴雨，目前傳出13人失蹤、2人死亡，熊本、鹿兒島的7.5萬人居民也緊急撤離，另有20萬人接到緊急避難指示。對此，日本首相安倍晉三今（4）稍早緊急召開部長級會議，表示未來九州可能發生5天間歇性大雨，提醒當地民眾仍須保持警戒。

日本九州的熊本、鹿兒島縣等地遭遇數十年一見的恐怖暴雨，日本氣象廳發布大雨特別警報，將警戒層級提高至最嚴重的第5級，要求民眾注意周圍的環境變化，儘快移動到堅固的建築物或二樓以上的地方，但熊本縣目前已傳出2人死亡、至少13人生死未卜，並有20萬人接到緊急避難指示。

1966年完工的熊本縣八代市坂本町的球磨川鋼構深水橋，更是被泛濫的河水給沖走，目前無法確認全部的橋體是否都被河水帶走，抑或是還有部分橋體留下。

根據《NHK》 報導，對此，日本首相安倍晉三也緊急召開部長級會議來應對水患，他指示，將日本民眾的生命置於第一位，目前已經派出警消、日本海岸警衛隊、自衛隊進行救生、救援行動，並疏散居民。

安倍還說，未來九州地區可能會有5天間歇性大雨發生，仍然需要繼續保持警戒心，也已派出1萬人規模的自衛隊前往支援；安倍也呼籲當地居民，「請繼續注意當地政府的疏散信息，並儘早保護自己的生命」。

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