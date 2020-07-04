英國酒吧餐廳即將解禁 強生：疫情生變立刻踩煞車

2020-07-04 02:51:01

〔中央社〕英國英格蘭地區的餐廳、酒吧明天將恢復營業。英國首相強生下午召開記者會呼籲民眾仍須警覺，若疫情生變，政府將毫不遲疑踩煞車。

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數居歐洲之冠，但感染率與病故人數呈下降趨勢，從3月23日起實施的禁足令正逐步解禁，從6月8日起實施的入境14天自主隔離檢疫政策也研商鬆綁，今天公布59國、14個英國海外屬地的入境免隔離名單。

請繼續往下閱讀...

亞洲地區包括台灣、日本、韓國、香港、澳門、越南等，中國、泰國並未列入。不過，入境免隔離措施目前僅適用於入境英格蘭；入境蘇格蘭、威爾斯或北愛爾蘭的旅客，仍得自主隔離14天，否則將挨罰。

強生在名單公布後召開記者會警告，「病毒仍舊在我們身邊」，危機尚未過去。針對明天餐廳、酒吧解禁，強生呼籲民眾不可掉以輕心。他表示：「任何違反社交距離及相關規定的人，不僅是讓大家都陷入危機，同時也是讓為了展開新生活做了許多準備的業者及員工失望。我們正朝生活恢復常軌跨出有史以來最大的一步，我呼籲英國人應當審慎。」

英國廣播公司（BBC）報導，多數解禁措施將在英國夏令時間4日凌晨0時1分（台北時間4日上午7時）生效，不過為了避免「民眾半夜開派對」，酒吧必須等到上午6時才能開門。

強生呼籲民眾「安全享受夏日時光」。為了避免人潮過多，要上酒吧的民眾被鼓勵事前訂位，酒吧也會留下顧客姓名電話，方便追蹤。

北愛爾蘭地區的酒吧、旅館今天已經恢復營業，蘇格蘭將於6日跟進，威爾斯則尚未公布恢復營業日期。

不過，雖然英國明天準備迎接新一波解禁，當局今天公布的數據卻不太樂觀。根據最新數據，截至2日下午5時，英國2019冠狀病毒疾病造成境內4萬4131人病故，單日死亡人數為137人，比前一天的89人增加。（編輯：徐睿承）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法