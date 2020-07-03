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憂香港自治受侵蝕 梅克爾：歐盟團結才夠份量應對中國

中國日前通過在香港實施的港版國安法，德國總理梅克爾表達憂心。（路透）

中國日前通過在香港實施的港版國安法，德國總理梅克爾表達憂心。（路透）

2020-07-03 20:55:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國總理梅克爾3日表示，德國擔心香港自治正受到「侵蝕」，柏林政府會在7月起輪值歐盟主席的這半年期間，向中國提出人權議題。

梅克爾在德國國會上議院「聯邦參議院」說明擔任歐盟主席期間的輕重緩急議題，她說，「以公開對話為基礎，我們也會談到法治和人權，以及香港的未來，我們擔心香港重要的『一國兩制」原則正受到侵蝕」。

梅克爾的一項目標，是與中國達成歐中投資協議。她說，「為了要與中國有成功的關係，並且能有效代表我們歐洲的利益，歐盟必須以堅定地態度發出一致的聲音」，「只有歐盟27國團結，才有足夠份量與中國達成遠大的協議。」

中國強行制定、實施香港國安法後，歐盟面臨人權團體和運動人士更大的壓力，不要將經濟利益置於香港人權民主之上。

梅克爾2日在接任歐盟主席國的記者會上說，歐盟必須保持「在所有領域上」與中國對話，「因其在全世界、尤其是對歐洲來說的重要性」。

談到已有部份國家政府提出給予香港人庇護方案，梅克爾說，「德國的庇護權是向各地的人開放」，因此她不認為需要針對受到國安法影響的港人有特別措施。法國國際廣播電台（RFI）中文網認為，梅克爾這種微妙地表達向港人開放避難的說法，或許是要不得罪北京。

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