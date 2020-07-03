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歐盟要管線上媒體內容 臉書YouTube都入列

圖為比利時布魯塞爾的歐盟總部大樓。（歐新社）

圖為比利時布魯塞爾的歐盟總部大樓。（歐新社）

2020-07-03 19:07:41

〔中央社〕臉書（Facebook）、Alphabet旗下YouTube和推特（Twitter）等社群媒體將首次受到歐洲聯盟關於仇恨言論和有害內容的廣電法規管理，這些法規將依據歐盟執行委員會今天頒行的方針修訂。

路透社報導，針對2018年通過的歐盟視聽媒體服務指令（AVMSD）進行的這些修訂，部分出於廣電業者遊說。這些業者希望，線上平台履行與傳統媒體業者相同的義務。

歐盟執委會表示，線上平台必須與傳統媒體業者一樣，確保用戶不會看到仇恨言論，未成年人也不會接觸到暴力、仇恨和恐怖主義等有害內容，確保兒童節目的廣告和置入行銷適當。

這些沒有法律約束力的方針適用於以視聽內容為必要但非主要業務的社群平台，歐盟國家最晚將在9月19日前實施相關規定，並對適用的業者擁有最終決定權。

歐盟執委會並表示，付費下載影片服務至少須有3成為歐洲內容，這主要是針對Netflix及Amazon Prime。位於某個歐盟國家且擁有其他歐盟國家用戶的媒體服務供應商，也必須為歐洲影音內容的製作協助籌措經費，以達到推廣歐洲電影及電視節目的目標。

歐洲商業電視協會（ Association of Commercial Television in Europe）表示：「這些方針要求線上平台必須承擔新的責任，雖然有限但我們樂見。」

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