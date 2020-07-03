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越南考慮7月底重啟國際航班 優先名單包括台灣

越南交通部一名官員表示，越南將考慮對連續30天沒有社區感染病例的國家與地區重啟國際航線，優先名單包括台灣、日本、韓國、中國以及疫情控制得當的部分東南亞國家。（歐新社）

越南交通部一名官員表示，越南將考慮對連續30天沒有社區感染病例的國家與地區重啟國際航線，優先名單包括台灣、日本、韓國、中國以及疫情控制得當的部分東南亞國家。（歐新社）

2020-07-03 17:35:52

〔中央社〕越南交通部一名官員表示，越南將考慮對連續30天沒有社區感染病例的國家與地區重啟國際航線，優先名單包括台灣、日本、韓國、中國以及疫情控制得當的部分東南亞國家。

越南國營越通社（Vietnam News Agency）報導，要求匿名的這名交通部官員說：「世界許多國家都有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，根據政府的指導方針，重啟國際航班需要仔細考量。」

根據越南民航局（CAAV）日前對越南交通部的提案，越南重啟國際航班的日期預定從7月底開始。

這名越南交通部官員說：「航班重啟是為了服務在越南的投資者和技術勞工與專業人員，同時也為旅居海外的越南人創造回國的條件。然而所有人都還是要遵守嚴格的防疫措施，以免發生社區感染。」

越南民航局長丁越勝（Dinh Viet Thang）表示，乘客必須待在獲准復航的國家與地區至少連續30天，並持有航班起飛前3天發給的檢疫合格證書。

此外，乘客抵達越南航廈就必須接受檢測，費用由航空公司支付，乘客還須自費在當地人民委員會指定地點隔離14天。

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