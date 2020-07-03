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揭西藏活佛迫害案背後真相 中國律師曝港悲慘未來

一名曾處理過遭當局迫害西藏活佛案子的中國律師披露中國政府慣用手法，預告該法上路後香港民眾的悲慘未來。（路透）

一名曾處理過遭當局迫害西藏活佛案子的中國律師披露中國政府慣用手法，預告該法上路後香港民眾的悲慘未來。（路透）

2020-07-03 14:28:40

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法7月1日正式實施，引發國際極大爭議，一名曾處理過遭當局迫害西藏活佛案子的中國律師披露中國政府慣用手法，預告該法上路後香港民眾的悲慘未來。

美國《自由亞洲電台》報導，四川孜藏區一名藏族活佛此前遭中國政府迫害，當時承接此案子的李姓律師受訪時表示，當局為求殺雞儆猴，7月1日以後被逮捕的首批香港示威者勢必遭到重罰，而中國政府的手法十分多元，肯定會在祭出國安法時「師出有名」。

李律師表示，中國未來在處理香港民眾時，隨便都可以引用港版國安法治罪，「只要與外國人見面，就可扣上勾結外國勢力的罪名，進一步引用顛覆罪重判，不然就是分裂國家或涉嫌恐怖活動」。

李律師進一步指出，當時處理活佛案件時，政府為了抓他，在行動前幾個月就派人將受害者的住宅團團包圍，結果在他家客廳接待眾人的床板下搜出「所謂的槍枝」及「所謂的子彈」。

李律師直言，當局在中國本土慣用手段就是扣上「涉恐」罪名，且理由最容易讓人相信，而這些手法共產黨很愛用，港版國安法實施後肯定也會用，他說，「不管你家裡面有沒有，把你抓住，從你家裡就弄出（槍枝）來了」。

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