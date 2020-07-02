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驚！美國學生大玩「武肺派對」 誰先確診誰贏錢

美國傳出學生開起「武肺派對」，賭誰先中鏢。示意圖，人物與新聞無關。（路透）

美國傳出學生開起「武肺派對」，賭誰先中鏢。示意圖，人物與新聞無關。（路透）

2020-07-02 21:50:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情越趨嚴峻，近13萬人不幸染疫身亡，多州宣布重啟計畫喊卡之際，竟有不知死活的學生玩起「武肺派對」，賭誰先感染誰贏錢！

美國廣播公司（ABC）2日報導，阿拉巴馬州塔斯卡羅薩市（Tuscaloosa）議員麥金史特莉（Sonya McKinstry）披露，該市有學生近來一直籌辦「武肺派對」，他們會邀請已確診的人擔任「嘉賓」，把賭金放在罐子裡，然後透過在派對中彼此接觸，看健康的參加者誰先確診，就能贏得罐子裡的錢。

麥金史特莉日前已將此事報告了當地市議會。此前，塔斯卡羅薩市消防隊隊長史密斯，也在市議會中對該市學生的這種行徑表達了嚴重擔憂。他表示，參加派對的學生當中已有中鏢。

ABC說，史密斯將此事上報後，該市市議會隨即通過一項法令，規定市民在公共場所必須戴口罩。

據美國約翰霍普金斯大學最新統計資料，截至台灣時間7月2日晚間9點左右，美國武漢肺炎確診病例已達268萬6587例，死亡病例達12萬8062例。

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