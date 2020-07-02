六旬男確診武漢肺炎「連續勃起4小時」 針一抽見大量血栓

法國62歲男患武漢肺炎，陰莖勃起4小時，針頭一插發現全血栓。（示意圖，路透）

2020-07-02 16:55:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診患者中，據報多達三分之一併發血栓形成（Thrombosis）。法國一群醫師近日發表病例報告，指出一名62歲男子確診武漢肺炎，結果在重症病房時勃起長達4小時。研究人員指出，此為首度發現武漢肺炎會引起「陰莖異常勃起症」（priapism）個案。

據《紐約郵報》報導，《美國急診醫學雜誌》（American Journal of Emergency Medicine）6月18日發布最新病歷報告，指出法國該名武肺確診者在勒謝奈醫院（Le Chesnay）加護病房治療，因陰莖形成血栓，導致他勃起達4小時，即使男子下體冰敷也無法暫緩狀況。

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最後醫療團隊使用針頭，抽出陰莖內的血液，才發現裡頭全部都是血栓。醫師表示，血栓在染疫患者中算是常見，但男子出現勃起為首例，「臨床與研究強烈表明，我們患者的勃起與武漢肺炎的感染有相關。」但仍需要進行更多研究來釐清細節。。

「陰莖異常勃起症」的狀態下，陰莖雖未受到與性事相關的刺激，卻因血管堵塞而無法自然恢復疲軟狀態。一般來說，與性慾無關的勃起持續4小時就算是異常勃起。當血液不停地被泵送進下體，事情就會變得很嚴重：部分組織將受到永久性傷害，引發日後的勃起障礙。

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