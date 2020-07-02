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種族議題延燒美軍基地 川普揚言砍掉《國防授權法》

川普（見圖）在推特發出警告，揚言砍掉《國防授權法案》。（法新社）

川普（見圖）在推特發出警告，揚言砍掉《國防授權法案》。（法新社）

2020-07-02 22:18:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會6月10日通過《2021財政年度國防授權法》（NDAA 2021），總金額近7405億美元（約台幣21兆9685億元），但總統川普不滿民主黨參議員計畫修改美軍基地名稱，揚言動用否決權將法案砍掉。

根據《華盛頓郵報》報導，種族議題持續在美國延燒，美國南部有10個陸軍基地的名稱是以美國南北戰爭前的「南方邦聯」將領名字命名，但當年南方的立場是支持蓄奴，因此美國麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）近期表示，將在《2021財政年度國防授權法》加入修正案，變更相關基地名稱。

川普過去曾常嘲諷自稱有印第安人血統的華倫是「假印第安公主寶嘉康蒂」（fake Pocahontas），如今看到她的提議，1日立刻在推特表達強烈不滿，他警告，如果任何人提出該項修正案，「我將否決《國防授權法案》」，川普認為更名將撼動美國贏得兩次世界大戰的基礎。

參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）認為，該部法案還是會照樣通過，且相關軍事基地的名稱也會順利變更，原因在於，「川普不會否決一項對部隊加薪、給予美軍官見支持的法案。」

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