種族議題延燒美軍基地 川普揚言砍掉《國防授權法》

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會6月10日通過《2021財政年度國防授權法》(NDAA 2021),總金額近7405億美元(約台幣21兆9685億元),但總統川普不滿民主黨參議員計畫修改美軍基地名稱,揚言動用否決權將法案砍掉。

根據《華盛頓郵報》報導,種族議題持續在美國延燒,美國南部有10個陸軍基地的名稱是以美國南北戰爭前的「南方邦聯」將領名字命名,但當年南方的立場是支持蓄奴,因此美國麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)近期表示,將在《2021財政年度國防授權法》加入修正案,變更相關基地名稱。

川普過去曾常嘲諷自稱有印第安人血統的華倫是「假印第安公主寶嘉康蒂」(fake Pocahontas),如今看到她的提議,1日立刻在推特表達強烈不滿,他警告,如果任何人提出該項修正案,「我將否決《國防授權法案》」,川普認為更名將撼動美國贏得兩次世界大戰的基礎。

參議院民主黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)認為,該部法案還是會照樣通過,且相關軍事基地的名稱也會順利變更,原因在於,「川普不會否決一項對部隊加薪、給予美軍官見支持的法案。」

I will Veto the Defense Authorization Bill if the Elizabeth “Pocahontas” Warren (of all people!) Amendment, which will lead to the renaming (plus other bad things!) of Fort Bragg, Fort Robert E. Lee, and many other Military Bases from which we won Two World Wars, is in the Bill!