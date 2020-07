恐入獄！黎智英接受《美聯社》專訪：堅守香港處之泰然

香港壹傳媒創辦人黎智英昨(1)日受《美聯社》專訪時表示,港版國安法施行後,「很遺憾香港已死」,但他會堅守香港,繼續推動民主,就算可能入獄,也會處之泰然。(美聯社)

2020-07-02 22:51:52

〔即時新聞/綜合報導〕「很遺憾香港已死!」香港壹傳媒創辦人黎智英昨(1)日受《美聯社》專訪時表示,港版國安法施行後,他會堅守香港,繼續推動民主,就算可能入獄,也會處之泰然。

中國當局強推港版國安法,港人今年的七一遊行自發上街遊行,表達反對惡法的訴求,多次被中國官媒點名批鬥的黎智英昨(1)日也現身七一遊行現場。

請繼續往下閱讀...

黎智英在遊行前接受《美聯社》專訪時表示,他12歲到香港,對當時貧窮的他而言,滿盈著希望與自由,宛如天堂,「初到香港的我,能明確感知到遠大前程在未來等著我」。

而後,黎智英經商致富,而自1989年六四天安門血腥鎮壓事件後,成為敢言的民主倡議人士,於回歸前的1995年創立立場堅挺民主的壹傳媒,更敦促讀者挺身參與示威抗爭活動。

黎智英表示,然而滿溢著希望氛圍的香港,在近幾年來逐漸黯淡,令人感傷的是港人過去所熟知的香港已經死去了。

港版國安法實施後,任何人只要涉嫌參與「顛覆國家」、「分裂國土」,或是結合「境外勢力」,可能面臨終身監禁的刑責。

黎智英表明他堅守香港的信念,將會繼續留在香港,為民主抗爭,但必須採取「非常不同」的方式。黎智英指出,香港社會法治已蕩然無存,無法保障商業活動,將會失去國際金融重鎮的地位。

黎智英認為,習慣於自由與法治的港人,恐怕無法適應恐懼於被監聽的生活方式,會紛紛離開香港。但即使他的家人都離開了香港,他仍會堅守香港,「我不能離開,不只是這會令我自己蒙羞,還會讓壹傳媒失信於公眾,更會破壞民主運動的團結」、「這是我必須擔起的責任」。

黎智英因參與反送中運動,而面臨港府的起訴,指控他涉嫌組織並參與多起「反政府」抗政行動。對此,黎智英說,「如果我要入獄,我不在乎,也不在意」,那並不會使他畏縮。

黎智英說,「我不能操煩,因為沒有人知道他們會拿什麼來對付我」,他繼續說,「畢竟我操煩也無濟於事,我會處之泰然,然後做我必須做的事情(It won’t be something I can worry about, I’ll just relax and do what I have to do)」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法