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恐入獄！黎智英接受《美聯社》專訪：堅守香港處之泰然

香港壹傳媒創辦人黎智英昨（1）日受《美聯社》專訪時表示，港版國安法施行後，「很遺憾香港已死」，但他會堅守香港，繼續推動民主，就算可能入獄，也會處之泰然。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英昨（1）日受《美聯社》專訪時表示，港版國安法施行後，「很遺憾香港已死」，但他會堅守香港，繼續推動民主，就算可能入獄，也會處之泰然。（美聯社）

2020-07-02 22:51:52

〔即時新聞／綜合報導〕「很遺憾香港已死！」香港壹傳媒創辦人黎智英昨（1）日受《美聯社》專訪時表示，港版國安法施行後，他會堅守香港，繼續推動民主，就算可能入獄，也會處之泰然。

中國當局強推港版國安法，港人今年的七一遊行自發上街遊行，表達反對惡法的訴求，多次被中國官媒點名批鬥的黎智英昨（1）日也現身七一遊行現場。

黎智英在遊行前接受《美聯社》專訪時表示，他12歲到香港，對當時貧窮的他而言，滿盈著希望與自由，宛如天堂，「初到香港的我，能明確感知到遠大前程在未來等著我」。

而後，黎智英經商致富，而自1989年六四天安門血腥鎮壓事件後，成為敢言的民主倡議人士，於回歸前的1995年創立立場堅挺民主的壹傳媒，更敦促讀者挺身參與示威抗爭活動。

黎智英表示，然而滿溢著希望氛圍的香港，在近幾年來逐漸黯淡，令人感傷的是港人過去所熟知的香港已經死去了。

港版國安法實施後，任何人只要涉嫌參與「顛覆國家」、「分裂國土」，或是結合「境外勢力」，可能面臨終身監禁的刑責。

黎智英表明他堅守香港的信念，將會繼續留在香港，為民主抗爭，但必須採取「非常不同」的方式。黎智英指出，香港社會法治已蕩然無存，無法保障商業活動，將會失去國際金融重鎮的地位。

黎智英認為，習慣於自由與法治的港人，恐怕無法適應恐懼於被監聽的生活方式，會紛紛離開香港。但即使他的家人都離開了香港，他仍會堅守香港，「我不能離開，不只是這會令我自己蒙羞，還會讓壹傳媒失信於公眾，更會破壞民主運動的團結」、「這是我必須擔起的責任」。

黎智英因參與反送中運動，而面臨港府的起訴，指控他涉嫌組織並參與多起「反政府」抗政行動。對此，黎智英說，「如果我要入獄，我不在乎，也不在意」，那並不會使他畏縮。

黎智英說，「我不能操煩，因為沒有人知道他們會拿什麼來對付我」，他繼續說，「畢竟我操煩也無濟於事，我會處之泰然，然後做我必須做的事情（It won’t be something I can worry about, I’ll just relax and do what I have to do）」。

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