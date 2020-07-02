南韓華城連續殺人案奪14命無法起訴 警方宣告結案

被稱為南韓三大懸案之一的「華城連續殺人案」，南韓警方一度在34年間無法追緝到兇手，終於在2019年透過DNA技術掌握關鍵證據，隨後逮到真兇李春在（見圖），南韓警方在今天宣告「華城連續殺人案」結案。（翻攝自NEWS A）

2020-07-02 21:07:57

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為南韓三大懸案之一的「華城連續殺人案」最後一案在2006年4月過了法律追訴期，警方不願放棄，終於在案發33年後、2019年透過DNA技術掌握關鍵證據，逮到兇嫌李春在，警方今天（7月2日）宣告「華城連續殺人案」結案，全案10起姦殺案全部偵破，但是李春在除了因為殺害小姨子一案早已在獄中服刑，其餘案件均因超過追訴時效無法起訴；京畿南部地方警察廳廳長裵容珠今也向受害者及其遺屬致哀。

南韓京畿道華城郡「華城連續殺人案」發生在1986年9月15日至1991年4月3日，多起姦殺案共造成10名女性死亡，如此重大的刑事案件也讓當時的南韓警方相當重視，前後一共動員了205萬人次的警力與軍人，調查了2萬1280名嫌犯，鑑定570組的DNA、180根毛髮、4萬116枚指紋，還是一無所獲；隨著34年過去，最後一起殺人案的民事追訴期在2001年4月3日宣告結束，而刑事追訴期也隨即在2006年4月3日正式結束。

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「華城連續殺人案」就此成為南韓一宗著名的懸案，也數度改編成影劇，其中2003年首部改編的電影《殺人回憶》，就是去年獲得奧斯卡金像獎的導演奉俊昊執導，也讓原本逐漸被社會淡忘的懸案再次被大眾關注；而南韓警方始終沒放棄，就算刑事追訴期過後仍持續追蹤此案，終於在2019年見到曙光。

根據《韓聯社》報導，南韓警方在2019年7月15日將「華城連續殺人案」的受害人遺物，送交給南韓科學搜查研究院進行研究分析，採用新技術，終於在證物上找到嫌犯的DNA，讓案件出現突破，振奮的南韓警方隨即在9月19日成立57人獨立小組重啟調查，最終鎖定已因殺害小姨子而遭判無期徒刑的57歲男子李春在。

李春在招認全部犯行，另外也一併供出其他案件，包含唯一因殺害小姨子已遭定罪的案件在內，總計涉嫌殺害15名女性、至少34次性侵案，性侵案中有9名女子不僅被性侵還遭洗劫。

南韓警方在今天（7月2日）終於對「華城連續殺人案」宣告全案結案；另外，有名尹姓男子因本案遭9名警調人員處以非法監禁並逼供，最後被迫坐了20年冤獄，目前法院正進行審理；這9名警調人員中還有2人涉嫌隱匿受害者屍體並湮滅證據，全被移送法辦。

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