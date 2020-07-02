波札那驚傳象群神秘死亡 已發現至少350頭大象屍體

洲國家波札那驚傳數百頭象群集體神秘死亡，自5月以來已發現至少350頭大象的屍體，估計實際死亡數量更高。（圖擷自推特）

2020-07-02 10:42:06

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家波札那驚傳數百頭象群集體神秘死亡，自5月以來已發現至少350頭大象的屍體，目前已先排除是盜獵所致，並懷疑大象的神經系統疑似遭到攻擊，且尚未排除是否會傳染人類，有專家甚至擔心是否會引發公衛危機，據指已先送出樣本進行測試。

據《BBC》、《skyNews》等外媒報導指出，自5月初以來，波札那發現數百頭大象的屍體，據英國慈善機構國家公園救援組織（National Park Rescue）的麥肯恩博士（McCann）指出，5月初就有當地人員在飛行時發現，在歐卡萬哥（Okavango）三角洲一帶發現許多死去的大象，初步估算有169頭，在相隔一個月的進一步調查則發現，死亡總數來到350頭，估計實際死亡數量更高，其中有7成的屍體都集中在水坑附近，死亡個體包含不同性別及年齡層，有些還活著的大象看起來也相當虛弱和瘦弱。

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麥肯恩表示，本次的象群死亡與乾旱無關，且早在5月波札那政府就初步排除是盜獵所致，因為這些象群的象牙都還在，象體上也未出現盜獵者會使用的氰化物。雖然去年有至少100頭大象因炭疽桿菌（anthrax）死亡，但官方也初步排除此原因。他也提到，象群在瀕臨死亡前會詭異的繞著圈行走，且行走過程搖搖晃晃、跌跌撞撞，懷疑可能是神經系統遭到攻擊，因此目前還無法排除中毒或是染病的可能性。

麥肯恩也說，這樣的大規模死亡不僅是一場「保育災難」，同時也可能引發公共衛生危機。目前已有樣本送檢測，但還須數週結果才會出爐。

Heartbreaking ????

More than 350 elephants drop dead in mysterious mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta

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The carcasses are yet to be tested for pathogens or poison despite the first dying in EARLY MAY. https://t.co/tiSGyisEpB pic.twitter.com/xgFCEZ6nIP — animals_innocent_creatures （@AnimalsInnocent） July 1, 2020

Hundreds of elephants found dead in Botswana https://t.co/rYo5DFExfo — BBC News （World） （@BBCWorld） July 1, 2020

More than 350 elephants have dropped dead in Botswana （For global wildlife news, download WildTrails （Android & iOS） https://t.co/vkCSZOH7yA） pic.twitter.com/m4vTQFDMMT — WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences （@_WildTrails） July 1, 2020

非洲國家波札那驚傳數百頭象群集體神秘死亡，目前已先排除是盜獵所致，並懷疑大象的神經系統疑似遭到攻擊。（路透）

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