波札那驚傳象群神秘死亡 已發現至少350頭大象屍體

2020-07-02 10:42:06

〔即時新聞/綜合報導〕非洲國家波札那驚傳數百頭象群集體神秘死亡,自5月以來已發現至少350頭大象的屍體,目前已先排除是盜獵所致,並懷疑大象的神經系統疑似遭到攻擊,且尚未排除是否會傳染人類,有專家甚至擔心是否會引發公衛危機,據指已先送出樣本進行測試。

據《BBC》、《skyNews》等外媒報導指出,自5月初以來,波札那發現數百頭大象的屍體,據英國慈善機構國家公園救援組織(National Park Rescue)的麥肯恩博士(McCann)指出,5月初就有當地人員在飛行時發現,在歐卡萬哥(Okavango)三角洲一帶發現許多死去的大象,初步估算有169頭,在相隔一個月的進一步調查則發現,死亡總數來到350頭,估計實際死亡數量更高,其中有7成的屍體都集中在水坑附近,死亡個體包含不同性別及年齡層,有些還活著的大象看起來也相當虛弱和瘦弱。

麥肯恩表示,本次的象群死亡與乾旱無關,且早在5月波札那政府就初步排除是盜獵所致,因為這些象群的象牙都還在,象體上也未出現盜獵者會使用的氰化物。雖然去年有至少100頭大象因炭疽桿菌(anthrax)死亡,但官方也初步排除此原因。他也提到,象群在瀕臨死亡前會詭異的繞著圈行走,且行走過程搖搖晃晃、跌跌撞撞,懷疑可能是神經系統遭到攻擊,因此目前還無法排除中毒或是染病的可能性。

麥肯恩也說,這樣的大規模死亡不僅是一場「保育災難」,同時也可能引發公共衛生危機。目前已有樣本送檢測,但還須數週結果才會出爐。

Heartbreaking ????

More than 350 elephants drop dead in mysterious mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta

⠀

The carcasses are yet to be tested for pathogens or poison despite the first dying in EARLY MAY. https://t.co/tiSGyisEpB pic.twitter.com/xgFCEZ6nIP