香港國安法毀了「一國兩制」 王丹：中國「改革開放」確定失敗

港版國安法6月30日晚間11時生效，一國兩制等同破功。（法新社）

2020-07-01 21:13:04

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法6月30日晚間11時生效，一國兩制等同破功。中國社運人士王丹對此表示，中共對香港的殘害，凸顯中共的失敗。「2020年7月1日，中國的『改革開放』時代正式結束。」

王丹今（1）日在臉書PO文表示，中共對香港的殘害，其實凸顯了中共的失敗。「一國兩制」是所謂「改革開放」的地標式政策，現在「一國兩制」被取消，說明了「改革開放」的失敗。學界早就提出「改革已死」，現在香港國安法，等於宣布「開放亦亡」。

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王丹說，這次國安法條文，粗暴得令人瞠目結舌，也代表著中共統治方式的轉變。所謂「精緻的極權主義」失敗了，中共被迫打回原形，露出在「文革」中眾人看慣的猙獰面孔，回到「粗暴野蠻」的「原始社會主義」。

王丹認為，中共對香港的政策轉變，大背景是整個中國的轉型，「這是一種向後退的轉型」。但歷史和邏輯都證明，舊有模式只是死路一條。

最後，王丹指出，中共不讓香港活下去，付出的代價，就是自己也走上了一條死路。「中共以為這樣就可以重新控制香港，這是一種『向生而死』。香港人從此沒有幻想，只能走上新生之路，這是一種『向死而生』」。

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