伊朗德黑蘭鬧區診所大爆炸 傳已釀19死6傷

德黑蘭北部塔吉許廣場（Tajrish Square）附近30日又傳出爆炸事件，火光伴隨濃煙直竄天際。（圖擷自推特，本報合成）

2020-07-01 06:57:09

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗德黑蘭一處軍事基地數日前才剛發生不明原因爆炸，稍早在德黑蘭北部塔吉許廣場（Tajrish Square）附近又傳出爆炸事件，火光伴隨濃煙直竄天際，相關畫面在推特上流傳，引起外界議論。

綜合外媒報導，位於德黑蘭北部的塔吉許廣場（Tajrish Square）附近的一間診所，於30日傍晚傳出爆炸事件，當地民眾將現場爆炸後持續噴出火花及發生大火，以及黑煙不斷竄向天際的相關畫面PO到推特上。

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爆炸發生後救難人員已趕到現場救災，據傳已有19人罹難，包含15名女子及4名男子，並有另外6人受傷，爆炸發生時受困建物內的人員也陸續被消防人員救出，據傳已有20人獲救，現場並聚集許多民眾及受災人員的家屬。目前雖有部分媒體稱爆炸起因疑為高壓氣瓶爆炸引發，但確切爆炸原因仍有待進一步確認。

德黑蘭東部山區於上月26日也發生大爆炸，雖然國營電視台宣稱是瓦斯氣爆，無人在爆炸中死亡，但後來傳出爆炸現場有數百米的灌木叢成為一片焦土，外界認為爆炸與隱藏在山區的飛彈生產設施發生意外有關。

An unknown explosion occurred in northern Tehran, Iran just minutes ago.pic.twitter.com/sALIoIJpHv — Status-6 （@Archer83Able） June 30, 2020

شنیده شدن صدای انفجار در شمال تهران



در اثر این انفجار که در حال حاضر منشأ نامشخصی دارد، در منطقه تجریش دودی به هوا بلند شده است pic.twitter.com/xSy4f9rdlE — خبرگزاری ایسنا （@isna_farsi） June 30, 2020

位於德黑蘭北部的塔吉許廣場（Tajrish Square）附近的一間診所，於30日傳出爆炸事件。（法新社）

位於德黑蘭北部的塔吉許廣場（Tajrish Square）附近的一間診所，於30日傳出爆炸事件。（法新社）

位於德黑蘭北部的塔吉許廣場（Tajrish Square）附近的一間診所，於30日傳出爆炸事件。（法新社）

爆炸發生時受困建物內的人員也陸續被消防人員救出，據傳已有20人獲救，現場並聚集許多民眾及受災人員的家屬。（歐新社）

爆炸發生時受困建物內的人員也陸續被消防人員救出，據傳已有20人獲救，現場並聚集許多民眾及受災人員的家屬。（歐新社）

德黑蘭北部塔吉許廣場（Tajrish Square）附近30日又傳出爆炸事件，火光伴隨濃煙直竄天際。（法新社）

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