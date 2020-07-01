伊朗德黑蘭鬧區診所大爆炸 傳已釀19死6傷
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗德黑蘭一處軍事基地數日前才剛發生不明原因爆炸，稍早在德黑蘭北部塔吉許廣場（Tajrish Square）附近又傳出爆炸事件，火光伴隨濃煙直竄天際，相關畫面在推特上流傳，引起外界議論。
綜合外媒報導，位於德黑蘭北部的塔吉許廣場（Tajrish Square）附近的一間診所，於30日傍晚傳出爆炸事件，當地民眾將現場爆炸後持續噴出火花及發生大火，以及黑煙不斷竄向天際的相關畫面PO到推特上。
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爆炸發生後救難人員已趕到現場救災，據傳已有19人罹難，包含15名女子及4名男子，並有另外6人受傷，爆炸發生時受困建物內的人員也陸續被消防人員救出，據傳已有20人獲救，現場並聚集許多民眾及受災人員的家屬。目前雖有部分媒體稱爆炸起因疑為高壓氣瓶爆炸引發，但確切爆炸原因仍有待進一步確認。
德黑蘭東部山區於上月26日也發生大爆炸，雖然國營電視台宣稱是瓦斯氣爆，無人在爆炸中死亡，但後來傳出爆炸現場有數百米的灌木叢成為一片焦土，外界認為爆炸與隱藏在山區的飛彈生產設施發生意外有關。
An unknown explosion occurred in northern Tehran, Iran just minutes ago.pic.twitter.com/sALIoIJpHv— Status-6 （@Archer83Able） June 30, 2020
شنیده شدن صدای انفجار در شمال تهران— خبرگزاری ایسنا （@isna_farsi） June 30, 2020
در اثر این انفجار که در حال حاضر منشأ نامشخصی دارد، در منطقه تجریش دودی به هوا بلند شده است pic.twitter.com/xSy4f9rdlE