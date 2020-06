伊朗德黑蘭鬧區診所大爆炸 傳已釀19死6傷

2020-07-01 06:57:09

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗德黑蘭一處軍事基地數日前才剛發生不明原因爆炸,稍早在德黑蘭北部塔吉許廣場(Tajrish Square)附近又傳出爆炸事件,火光伴隨濃煙直竄天際,相關畫面在推特上流傳,引起外界議論。

綜合外媒報導,位於德黑蘭北部的塔吉許廣場(Tajrish Square)附近的一間診所,於30日傍晚傳出爆炸事件,當地民眾將現場爆炸後持續噴出火花及發生大火,以及黑煙不斷竄向天際的相關畫面PO到推特上。

爆炸發生後救難人員已趕到現場救災,據傳已有19人罹難,包含15名女子及4名男子,並有另外6人受傷,爆炸發生時受困建物內的人員也陸續被消防人員救出,據傳已有20人獲救,現場並聚集許多民眾及受災人員的家屬。目前雖有部分媒體稱爆炸起因疑為高壓氣瓶爆炸引發,但確切爆炸原因仍有待進一步確認。

德黑蘭東部山區於上月26日也發生大爆炸,雖然國營電視台宣稱是瓦斯氣爆,無人在爆炸中死亡,但後來傳出爆炸現場有數百米的灌木叢成為一片焦土,外界認為爆炸與隱藏在山區的飛彈生產設施發生意外有關。

An unknown explosion occurred in northern Tehran, Iran just minutes ago.pic.twitter.com/sALIoIJpHv